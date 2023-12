Da parte del critico d’arte Massimo Duranti

Perugia, 18 dic. 2023 – Consegnata all’arcivescovo di Perugia, mons. Ivan Maffeis, un’opera d’arte sacra realizzata nel 1991 dall’artista Osmida, al secolo Mirella Secca Temperini, scomparsa 22 anni fa.

Quest’opera è stata donata dalla figlia dell’artista, la prof.ssa Cristina Temperini, che ha seguito la cerimonia di consegna da Klagenfurt (Austria) in collegamento digitale, a cui sono intervenuti, oltre l’arcivescovo Maffeis, il critico d’arte Massimo Duranti con il collega Andrea Baffoni e il direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, arch. Alessandro Polidori.

A Massimo Duranti la prof.ssa Temperini ha delegato l’atto di consegna dell’opera d’arte che sarà custodita in un primo momento nei locali del Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, e di cui sarà poi valutata la collocazione in una chiesa dell’Archidiocesi.

Si tratta, ha illustrato il critico d’arte, «di una grande croce (tre metri per due) composta da 15 pannelli intelaiati di carta catramata sull’anima dei quali l’artista è intervenuta col colore a olio bianco a disegnare simboli e segni astratti. L’opera concettuale, di grande suggestione estetica, è corredata da un bozzetto e un’immagine della Madonna rivolta verso la croce».

«Osmida – ha sottolineato Duranti – è stata artista di vaglia riconosciuta come tale dalla critica in Italia e all’estero. Nativa di Passignano sul Trasimeno, formatasi all’Istituto d’Arte Bernardino di Betto di Perugia, poi residente a Macerata, quindi a Perugia dal 1974 dove è scomparsa nel 2006, si è resa famosa per l’accuratezza e la vastità della sua ricerca artistica.

Sperimentatrice di ogni forma di moderna comunicazione, ha usato i materiali più particolari per le sue creazioni concettuali: oltre alla pittura tradizionale, ha usato la gomma di risulta, l’amianto, fino alla scoperta della carta catramata, usata per gli imballi marittimi e da lei svelta a scoprirle brani dell’anima di catrame e con interventi pittorici».

L’arcivescovo Maffeis ha espresso un sentito e vivo ringraziamento alla prof.ssa Temperini per l’attenzione e la sensibilità avuta nei confronti della Chiesa diocesana di Perugia-Città della Pieve impegnata da anni anche in attività e progetti di conservazione, tutela e valorizzazione di opere d’arte moderna.

(1)