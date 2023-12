Foligno, 21 dic. 2023 – Scambio di auguri natalizi e brindisi oggi al Centro Studi “Città di Foligno”, in via Oberdan 123.

Ad accogliere gli ospiti, fra i quali il vice sindaco Riccardo Meloni, è stato il presidente, il professor Daniele Mantucci, il quale ha rivelato, in via informale, l’imminente arrivo di un rilevante progetto sulla cultura alimentare presso il Polo didattico distaccato dell’Università degli Studi di Perugia.

Questa iniziativa coinvolgerà ben tre università e rappresenterà un traguardo significativo per Foligno e l’intera Italia, contribuendo alla valorizzazione dei prodotti locali e alla straordinaria diversità del patrimonio enogastronomico.

Foligno vanta già un successo consolidato da 30 anni con l’evento “Primi d’Italia” e da quasi 80 anni con i piatti magistrali proposti nelle taverne durante la Quintana.

Attualmente, il Polo didattico universitario ospita tre corsi: laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza per il Territorio e il Costruito; laurea in Infermieristica e laurea in Fisioterapia.

L’aggiunta di questo nuovo corso formativo, incentrato sulla trasmissione di antichi saperi e nuovi approcci in un campo che è considerato un’arte, richiederà competenze, studio, ricerca e soprattutto, molta passione.

La notizia certamente sorprenderà molti, poiché, come ha sottolineato il professor Mantucci, pochi sono a conoscenza del Polo universitario, tanto che alcuni potrebbero fraintenderlo come un’istituzione dedicata alla terza età.

Il Centro Studi, fondato nel 1999 e con la partecipazione di soci come la Provincia e il Comune, ha visto la partecipazione anche della Regione fino al 2022.

(6)