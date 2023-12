Le Black Angels tornano al Palabarton per sfidare la scorbutica formazione calabrese. Montano: «Giochiamo come se non l’avessimo mai affrontata»

Perugia, 22 dic. 2023 – Dopo le due trasferte consecutive della scorsa settimana, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ritorna davanti al pubblico di casa del Palabarton.

Lo fa nell’antivigilia di sabato 23 dicembre per sfidare la formazione calabrese del Volley Soverato (fischio d’inizio alle ore 17.00). Rispetto l’ultima uscita presso l’impianto di Pian di Massiano (vittoria per 3-1 con Talmassons), le Black Angels si ripresentano di fronte ai propri tifosi senza il comando della classifica e prive di quell’imbattibilità che durava da 12 giornate.

La sconfitta di Busto Arsizio di giovedì 14 dicembre ha infatti segnato il primo intoppo di questo torneo per le Black Angels e diretta conseguenza ne è stata il controsorpasso proprio delle lombarde.

Ma non c’è da disperarsi: le ragazze del presidente Antonio Bartoccini sono momentaneamente a un solo punto di distacco da Busto, dunque situazione più che recuperabile, ma soprattutto hanno dimostrato di possedere la forza di reagire immediatamente e di espugnare nell’ultimo weekend il campo della Nuvolì Altafratte Padova, rimpostando immediatamente la velocità di navigazione con un +3 che restituisce sorriso e convinzione.

“La nostra squadra si è già ripresa e con l’ultima vittoria si riparte – afferma convinta l’opposto Ivonne Montano – La partita contro Busto è stata dura e si è decisa in loro favore, ma noi abbiamo avuto delle occasioni per riaprire il match, in particolare nel secondo set. Loro sono state brave e hanno saputo chiudere subito la partita.

Ora continueremo a lavorare duro con lo stesso obiettivo che ci eravamo poste dall’inizio che non cambia di una virgola”.

Sui prossimi impegni casalinghi con Soverato (23 dicembre) e successivamente Pescara (27 dicembre) la colombiana si esprime così:

“Sono due avversarie con le quali abbiamo già giocato e ne siamo uscite vittoriose. Adesso dobbiamo però giocare come se non le avessimo mai affrontate, perché sono squadre abituate a lottare in ogni partita. Dobbiamo mantenere il nostro ritmo e continuare a giocare bene e unite come sempre”.

Ivonne chiama a raccolta gli sportivi perugini, e in generale umbri, per la sfida contro Soverato…

“Vorrei invitare tutti ad unirsi a noi in queste ultime partite in casa. Il supporto che abbiamo ricevuto in tutto questo tempo è sempre stato molto importante, quindi ci farebbe molto piacere continuare a registrare grande partecipazione sugli spalti del Palabarton. Questo ci riempie di grande forza”.

La formazione calabrese, allenata da coach Guidetti, è assolutamente da prendere con le molle, in quanto è riuscita a mettere a dura prova più di una big di questo torneo. Basti pensare al match d’andata, quando la Bartoccini Fortinfissi dovette sudare per ottenere una vittoria piena, o al fatto che Busto ha lasciato un punto in Calabria prevalendo solo al tie-break. Senza poi dimenticare che, nell’ultima giornata di campionato, Soverato ha piegato la resistenza di Brescia al quinto set.

L’altro lato della medaglia vede però Barbazeni e compagne ancora a secco in trasferta se non si considera il successo in casa del fanalino di coda Pescara. Sarà quasi certamente formazione tipo per Perugia con Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro al centro e Kosareva e Traballi in banda. Il libero e capitano è Sirressi. Soverato risponderà con Romanin al palleggio, Okenwa opposto, Barbazeni e Guzin al centro e Frangipane e Buffo in posto 4. Il libero è Vittorio.

CENA DI NATALE ALL’HANDMADE

Nella serata di mercoledì 20 dicembre si è tenuto un momento conviviale per tutta la squadra e lo staff tecnico e societario della Bartoccini Fortinfissi Perugia con la cena natalizia presso i locali dell’Handmade del Vice Presidente Ciro Iacone. È stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e qualche regalo da scartare tra una portata e l’altra.

“È stata una bellissima serata nella quale ci siamo divertiti tutti – dice Ivonne Montano -. Abbiamo mangiato benissimo e abbiamo ricevuto anche tanti regali. Siamo molto grati agli sponsor e allo staff tecnico per aver avuto con noi questa attenzione”.

Foto di rito davanti al dolce per tutta la squadra e poi breve intervento del presidente Antonio Bartoccini che ha tenuto a ringraziare tutti quanti per l’impegno e i risultati sin ora ottenuti, sottolineando però come bisogna continuare su questa strada dando sempre di più in campo e in palestra per arrivare a fine stagione ai traguardi auspicati.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Volley Soverato sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

BABBO NATALE E LOTTERIA AL PALABARTON

In occasione della partita con Volley Soverato, la Bartoccini Fortinfissi Perugia festeggerà insieme ai propri tifosi il Natale. Babbo Natale sarà presente per i più piccoli con regali e cioccolatini di ogni sorta. Ci sarà anche una lotteria gratuita: ogni biglietto o abbonamento dà diritto ad un numero della lotteria. L’estrazione finale, che si svolgerà al termine della partita, regalerà a 6 fortunati tifosi la pallina personalizzata “Black Angels” da mettere sull’albero di Natale.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro sarà la voce di Nicolò Brillo.

LE REPLICHE SU TRG MEDIA

Si ricorda che una sintesi del match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Volley Soverato sarà trasmessa in replica su TRG Media (canale 13) lunedì 25 dicembre alle ore 21.45 e martedì 26 dicembre alle 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Volley Soverato è stata affidata alla direzione di Fabio Pasquali e Denise Galletti. Al referto elettronico c’è Chiara D’Auria.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Volley Soverato: Romanin – Okenwa, Barbazeni – Guzin, Frangipane – Buffo, Vittorio (libero). All.: Guidetti. Ass.: Soffici

Arbitri: Fabio Pasquali – Denise Galletti

