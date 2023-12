Acquasparta, 25 dic. 2023 – Dal presidente del Consiglio d’Istituto di Acquasparta Sig. Luca Arcangeli, riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di protesta:

In data del 22 dicembre 2023, sono venuto a conoscenza tramite testate giornalistiche online, dell’accorpamento dei sopracitati due istituti scolastici (Montecastrilli, Sangemini n.d.r) sotto un’unica dirigenza, scelta che va a compromettere irreversibilmente l’importante lavoro didattico fatto a partire dal 2000, che ha portato l’istituto Comprensivo di Acquasparta, essere una realtà di eccellenza, con continue innovazioni, in armonia con un difficile territorio già frammentato e montano in micro realtà, sviluppatesi intorno ai vari plessi scolastici (Acquasparta e San Gemini)

Tale ingiustificata scelta desta preoccupazioni sul futuro educativo dei nostri ragazzi/e, sulla professionalità docente e sulla funzionalità del personale ATA e DSGA, in quanto la nascita di un unico istituto comprensivo che raccoglie un territorio vasto e suddiviso in 18 plessi scolastici porterà inevitabilmente ad una impossibilità della presenza del Dirigente Scolastico sull’intero territorio coinvolto, con maggiori difficoltà organizzative che andranno inevitabilmente a ricadere sulla didattica dei nostri alunni.

Ci chiediamo come e su quali termini sia stata presa una decisione di questo tipo, che va contro il DGR 847 del 7/8/2023, non riuscendo a comprendere quali possano essere i vantaggi per la didattica a medio e lungo termine per i nostri plessi scolastici, prendendosi la responsabilità di compromettere quanto di eccellente svolto fino ad oggi.

Il nostro Consiglio d’Istituto in data 18/9/2023 con delibera n. 10 del punto n.10 del verbale

n.58 ha deliberato all’unanimità un Atto di Indirizzo dell’I.C. di Acquasparta, volto a definire e mantenere l’autonomia del nostro Istituto Scolastico.

La DGR 847 proposta dall’Ass. Agabiti prevedeva precisi criteri per procedere agli accorpamenti:

priorità rispetto alla costituzione di Istituti Comprensivi;

priorità per gli istituti sottodimensionati ed esclusione delle aree

Nessuno di questi criteri viene rispettato e pertanto riteniamo illegittima la delibera assunta giovedì ed invitiamo la Regione, in autotutela, a ritirarla.

Si ritiene, inoltre, necessario tenere conto dei seguenti dati:

I.C. Acquasparta:

695 alunni

6 plessi (2 Infanzia, 2 Primaria, 2 S. di I Grado)

2 Comuni (Acquasparta, San Gemini)

I.C. Montecastrilli:

680 alunni

10 plessi (4 Infanzia, 4 Primaria, 2 S. I Grado)

2 Comuni (Montecastrilli e Avigliano Umbro)

Dalla lettura dei dati sopra citati si evince che la scelta causerebbe gravi disservizi alla rete educativa del Territorio. La proposta di accorpamento tra gli Istituti Comprensivi di Montecastrilli e di Acquasparta, mai menzionata in precedenza, non rientra in nessuno dei criteri stabiliti, suscitando sorpresa e preoccupazione.

E’ quanto mai utile tenere conto che né i Dirigenti Scolastici né i rispettivi Presidenti del Consiglio di Istituto sono stati mai coinvolti nel dibattito.

Il coinvolgimento dovrebbe includere l’intera comunità scolastica, non solo i Comuni, poiché queste decisioni avranno un forte impatto su tutto il personale scolastico e sull’offerta formativa.

Pertanto, chiediamo che la Sua amministrazione prenda in considerazione queste preoccupazioni e che si apra a un dialogo con la comunità per esplorare soluzioni alternative che possano soddisfare le esigenze educative dei nostri ragazzi, docenti e tutto il personale scolastico, senza compromettere il tessuto sociale della nostra comunità.

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per un eventuale confronto e per contribuire in modo costruttivo alla risoluzione di questo importante tema.

Il Consiglio di Istituto aperto si terrà il giorno 27 dicembre alle ore 9.30 presso la scuola Primaria di Acquasparta.

Sono invitate a partecipare la cittadinanza tutta, le autorità e le sigle sindacali. Vista l’importanza dell’iniziativa pubblica si chiede la cortese presenza.

