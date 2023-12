Orvieto, 27 dic. 2023 – Umbriache è un’iniziativa volta a valorizzare la ricchezza eno-gastronomica di Orvieto e del territorio, le tradizioni di una cucina che si riscopre attraverso i ricettari raccolti all’interno dei due libri che saranno presentati, “Le Umbriache” di Mara Quadraccia ed “Orvieto e l’orvietano” di Dante Freddi.

Aneddoti, racconti di vita quotidiana uniti in un viaggio per conoscere la ricchezza culturale, storico ed artistica di Orvieto, compresi i sotterranei del Grand Hotel Italia normalmente chiusi al pubblico.

Degustazioni, tour ma anche musica ricordando che ci troviamo nel tempio di Umbria Jazz winter che quest’anno festeggia i 30 anni.

Umbriache sono degustazioni teatralizzate, racconti con ricette e stralci di vita quotidiana. Un cammino di storia, colture, tradizione enogastronomica e cultura, racchiusa dentro un ricettario dal libro “Le Umbriache”. Un percorso attraverso ricette, ingredienti e segreti delle famiglie tramandate da generazione in generazione.

Un tuffo nel Bianco, vino della tradizione orvietana per eccellenza, ma anche rossi, dolci e muffati. Food parade è una carrellata di cibi proposti da un cuoco e dai produttori a km zero, per valorizzare tipicità ed eccellenze territoriali ma anche da degustare durante la performance.

Visite guidate alla città, Orvieto Gran Tour, con un bus elettrico e audioguida, per poi perdersi tra le meraviglie tufacee della cantina del Grand Hotel Italia insieme ad un archeologo che ne racconterà la storia.

Non mancherà neanche un’attenzione ai temi dell’artigianalità, del riuso, del lavoro etico e sociale, un’attività sartoriale di alto livello della cooperativa sociale MIR che insieme ai detenuti realizzano manufatti pregevoli

Ma visto che Orvieto in questo periodo è il tempio della musica ci umbriacheremo anche di tante note.

