Città di Castello, 29 dic. 2023 – Tiziana Martinelli, tifernate, classe ’81, “regina del mare”, pluridecorata campionessa di Pesca in Apnea, è stata nominata Direttore Tecnico della Nazionale Femminile.

Lo ha deciso prima di Natale il Consiglio della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).

“Questo prestigioso incarico è per me un sogno che si avvera, mi riempie di orgoglio come persona amante del mare, come agonista, come istruttrice e come tifernate”, sono le sue prime parole cariche di commozione nel commentare il nuovo ruolo che d’ora in avanti dovrà svolgere in qualità di “coach” dopo aver concluso una carriera a dir poco stellare nei mari di casa e a livello mondiale.

“Ho deciso – spiega la nuova “selezionatrice” della nazionale – di non disputare più gare in veste di atleta nel 2023 per impegni familiari e lavorativi. L’attività agonistica richiede molto tempo e periodi lunghi da passare fuori casa, conciliare tutto era diventato veramente troppo gravoso. Partecipando alle gare ed ottenendo grandi risultati ed emozioni, ho sentito il forte desiderio di poter far vivere quello che ho vissuto e provato io anche a tutte le ragazze che vogliono mettersi in gioco.

Inoltre da donna so bene quali sono le difficoltà che una ragazza deve affrontare anche solo per avvicinarsi e partecipare ad una disciplina come questa, figuriamoci per vincere. Il connubio fra le mie emozioni – prosegue – ed il desiderio di aiutare tutte coloro che vorranno partecipare ha fatto si che non abbia esitato nemmeno un istante ad accettare questo impegnativo ruolo.

Sicuramente questo è un altro passo per riuscire a portare il mare anche dove il mare non c’è.” Tiziana Martinelli, Istruttrice di Apnea e di Pesca in Apnea (prima donna in Italia) nonché Istruttrice di Yoga, si è messa subito al lavoro con tanto entusiasmo.

“Il 2023 non è stato un buon anno per la Pesca in Apnea Femminile – sottolinea – in quanto solo un’atleta è riuscita a disputare il Mondiale in Spagna, per questo uno dei miei obiettivi è la creazione di un gruppo solido e compatto di atlete agoniste, dare loro gli strumenti e la formazione adeguata affinché loro stesse possano essere la base per il movimento femminile, solo così potremo dimostrare che c’è passione e voglia di fare.

Ho contattato e sto incontrando atlete provenienti da: Sicilia, Sardegna, Campania, Lazo, Toscana, Marche e Lombardia. Poi ovviamente un altro obiettivo è vincere, vincere tutto quello che ci troveremo ad affrontare, dal prossimo campionato Euro-Africano che si disputerà in Turchia nel Mar di marmara al Mondiale, non ci spaventa niente”, conclude Tiziana Martinelli, due figli, Giulia e Dante, di professione geometra, nel ricordare di essersi avvicinata a questo sport . grazie al marito Jacopo Giandominici effettuando diversi anni fa le prime immersioni nella piscina di casa, gli impianti natatori Polisport del comune di Città di Castello che l’hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata di pesci e fondali mozzafiato.

“Ho sempre vissuto a Città di Castello dove il mare non c’è, ma un mix di sangue ed acqua salata dentro di me c’è sempre stato”. Si è già calata nel nuovo incarico e precisa di poter contare sulla collaborazione e supporto di tutte le figure che compongono la Federazione stessa a partire dal Presidente della FIPSAS Ugo Claudio Matteoli, i componenti del Comitato di Settore primo fra tutti il Presidente Carlo Allegrini nonché dalla collaborazione di tutti i professionisti che lavorano nella Federazione: la Vicepresidente Laura Giacomini, il Referente Federale Sandro Congedo, il Medico Federale Maria Silvia Amaddii, la Psicologa dello Sport Anna Rosati, il Direttore Tecnico Maschile Marco Bardi e l’instancabile Fabio Savi. Sentirsi parte di un team di professionisti coeso è sicuramente un grande punto di forza, per ottenere ottimi risultati.”

Lo scorso mese di settembre il comune gli aveva conferito una targa al merito assieme ad altri atleti di diverse discipline sportive ed ora attraverso il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti, esprime le più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico che la federazione gli ha conferito.

“Tiziana, ambasciatrice dello sport tifernate è senza dubbio un simbolo per tenacia, passione e dedizione prima come atleta a suon di risultati ed ora come Direttore Tecnico: il fatto che ha iniziato a nuotare ed immergersi dalle nostre piscine ci rende a dir poco orgogliosi. Saremo come sempre i più convinti sostenitori”, concludono sindaco e assessore.

(1)