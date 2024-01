Appuntamento Sabato 6 gennaio a partire dalle 15

Perugia, 2 genn. ’24 – Una Befana speciale ed anche supereroina! Insieme a Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman regalerà ai piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia pediatrica e agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli”, un pomeriggio davvero indimenticabile.

Appuntamento sabato 6 gennaio a partire dalle 15, per i piccoli pazienti dei reparti all’Ospedale Santa Maria della Misericordia e per i bambini e le famiglie della struttura che ospita pazienti in cura nelle Strutture di Ematologia con Trapianto di midollo osseo ed oncoematologia pediatrica.

I loro supereroi preferiti accompagneranno la mitica vecchietta, scendendo dal tetto dall’ospedale dove sono ricoverati per poi entrare direttamente a Reparto per consegnare le tradizionali calze di Natale.

A travestirsi i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras. La festa poi proseguirà al Residence “Daniele Chianelli” con gli ospiti della Struttura e tanti piccoli ex pazienti con le loro famiglie. Per tutti la magia della “Grotta dei desideri” un tunnel pieno di doni in cui ciascun bimbo può scegliere il suo e poi tanta musica, divertimento ed una merenda offerta dai volontari del Chianelli.

“Quello che desideriamo – spiega Marras – è trasmettere con forza un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie. Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita.

Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”

“Siamo felicissimi – ha proseguito – di collaborare con il Comitato Chianelli e con l’ospedale Santa Maria Della misericordia per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi. Il progetto dei SuperEroiAcrobatici – ha concluso – nasce proprio perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino”.

“Siamo molto grati – ha aggiunto il presidente, Franco Chianelli – ai volontari di SEA “SuperEroiAcrobatici” per questo magnifico regalo.

Ogni anno cerchiamo di illuminare il volto dei nostri bambini di gioia e stupore perché anche i momenti di felicità sono fondamentali per incoraggiarli a proseguire in questo difficile percorso di malattia”.

(3)