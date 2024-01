Città di Castello, 3 gennaio 2023 – Il volo più atteso dell’anno si ripeterà ancora puntuale sabato 6 gennaio, quando la Befana dei Pompieri di Città di Castello planerà in piazza Gabriotti, tra il campanile del Comune e la torre civica, con le applauditissime evoluzioni aeree a 40 metri di altezza che entusiasmano grandi e piccini da oltre 20 anni.

La prima Befana volante dell’Umbria, una tradizione inaugurata nel centro storico tifernate all’inizio del 2000 per iniziativa del Comune e dei coraggiosi ed esperti pompieri specializzati in tecniche SAF del distaccamento locale, sarà ancora una volta protagonista dell’Epifania nel centro storico tifernate.

La festa in piazza inizierà alle ore 17.30 con le animazioni per i piccoli in compagnia delle befane del Club 8.3 e della società rionale Mattonata, che doneranno a tutti le caramelle offerte dai club Rotary e Lions di Città di Castello. Sotto la regia dello speaker ufficiale Leonardo Caprini, in piazza Gabriotti si faranno strada anche due befane dei Vigili del Fuoco, che distribuiranno sorrisi e dolciumi ai presenti.

Tra effetti speciali e un crescendo di emozioni, alle ore 18.00 nel cielo di Città di Castello apparirà la Befana volante dei Pompieri. Sotto la guida del capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello Gian Paolo Ciuchi e del responsabile della manovra SAF Massimo Mancinelli, l’arzilla vecchietta amata da generazioni di bambini fluttuerà in aria con la sua immancabile scopa tra i monumenti simbolo della città e atterrerà sul palco allestito nei pressi della torre civica, dove festeggerà l’Epifania con tutti i presenti, senza sottrarsi ad abbracci e selfie, augurando un sereno e felice anno nuovo.

“La Befana volante dei Pompieri è un momento di riunione molto atteso e sentito nel quale la comunità tifernate festeggia una bellissima tradizione natalizia di cui siamo stati i primi protagonisti in Umbria, ma testimonia anche la riconoscenza e l’apprezzamento per il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, che con grande generosità e disponibilità ogni anno sottolineano il senso di appartenenza alla nostra città, regalandoci una serata unica e spettacolare”, affermano il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, rimarcando “la riconoscenza per tutti coloro che daranno il proprio contributo alla riuscita di un evento tra i più belli e piacevoli dell’anno nel nostro centro storico”.

L’iniziativa sarà proposta dal Comune e dai Vigili del Fuoco tifernati in collaborazione con l’associazione Gianluca Pennetti Pennella e grazie al contributo del mondo del volontariato cittadino: il gruppo territoriale di Città di Castello dell’Associazione Nazionale Carabinieri; l’Associazione A.RI.RE (radioamatori Città di Castello); il comitato tifernate della Croce Rossa Italiana; il Gruppo Alfa; il Gruppo Comunale di Protezione Civile; Swrtu; il Gruppo Tiferno; la Pubblica Assistenza Tifernate; il Lions Club Città di Castello; il Rotary Club Città di Castello. All’evento parteciperanno anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza, che stabilisce dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di sabato 6 gennaio il divieto di sosta, fermata e transito veicolare su piazza Gabriotti e corso Cavour a tutti i veicoli (compresi gli autorizzati, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia e dei mezzi tecnici per la manifestazione), con obbligo di svolta a destra su via del Popolo verso via Plinio il Giovane. In via della Pendinella, inoltre, sarà istituito il doppio senso di marcia con direzione alternata.

