Foligno, 3 gennaio 2024 – Nel corso della mostra “Mirò: l’arte dei sogni. Fantasia e natura”, in programma a Palazzo Trinci fino al prossimo 7 aprile, verrano promossi laboratori per bambini e visite guidate a cura di CoopCulture.

In particolare laboratori per bambini e visite guidate si svolgeranno, alle 16, nelle seguenti date: 5 gennaio, 17 febbraio, 16 marzo e 7 aprile. Il costo è di 5 euro a bambino e di 5 euro per l’accompagnatore. Sarà possibile ‘giocare con le opere di Mirò’.

Ogni domenica, alle 11, sempre fino al 7 aprile, sarà possibile la visita guidata della mostra. Il costo è di 5 euro più il biglietto d’ingresso.

