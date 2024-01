Azzurro Donna Umbria: “Se anche una sola donna verrà salvata da una diagnosi precoce, il merito sarà di Laura e la sua morte sarà forse un po’ meno dolorosa”

Perugia, 18 gennaio 2024 – Azzurro Donna Umbria esprime piena soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della mozione, presentata dal capogruppo di Forza Italia Roberto Morroni, volta ad anticipare a 45 anni lo screening mammografico gratuito per tutte le donne umbre a prescindere da casi di familiarità o particolari patologie.

Lo scorso 21 ottobre, in occasione dell’evento “Forza Italia per l’Umbria”, Azzurro Donna aveva consegnato la mozione nelle mani dell’Assessore Morroni che, con grande spirito di unità e collaborazione, ha inteso portarla immediatamente all’attenzione dell’Assemblea Legislativa umbra che l’ha approvata all’unanimità ed in tempi rapidissimi.

L’approvazione di questo atto di indirizzo è per Azzurro Donna una grande conquista di civiltà e rappresenta un esempio concreto di politica del fare che non si ferma agli slogan ma mette in piedi progetti e strumenti capaci di rendere concrete le idee.

“Questa è la politica che ci ha insegnato il Presidente Berlusconi ed è quella che Azzurro Donna e Forza Italia tutta intendono continuare a perseguire nella consapevolezza che fare politica significa portare a casa i risultati con lavoro, costanza e dedizione” – spiegano da Azzurro Donna. Supportate dalla nostra coordinatrice nazionale, l’onorevole Catia Polidori, abbiamo studiato, lavorato a testa bassa, fortemente creduto e oggi la nostra idea è diventata realtà”.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Umbria Elena Baglioni: “L’approvazione della nostra mozione ci rende particolarmente orgogliose e non possiamo che ringraziare l’assessore Roberto Morroni per l’impegno con cui ha condiviso con noi questo importante progetto.

La soddisfazione è ancora più grande perché l’idea di anticipare l’età dello screening mammografico nasce da una nostra cara amica, Laura Buco, che ha voluto creare l’associazione L’Aura che ha tra gli obiettivi proprio la prevenzione del tumore al seno in età precoce.

Purtroppo questa malattia ci ha portato via Laura troppo presto e non le ha consentito di vedere nascere l’Associazione né di assistere all’approvazione della mozione, ma sono certa che da lassù sarà soddisfatta del lavoro svolto. Se anche una sola donna verrà salvata da una diagnosi precoce, il merito sarà di Laura e la sua morte sarà forse un po’ meno dolorosa”.

(1)