Bastia Umbra, 1 febbraio 2024 – Nella tarda serata ad ieri il sindaco Sindaco Paola Lungarotti ha inviato alla stampa la seguente dichiarazione sulle dimissioni dell’assessore Francesco Fratellini.

Prendo atto delle dimissioni, ringrazio a nome mio e degli altri componenti della Giunta per il lavoro dell’Assessore e Vicesindaco Fratellini Francesco dal 2019 ad oggi.

Garantisco a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che gli impegni intrapresi saranno portati avanti sempre con il massimo impegno da parte di tutti.

Le visioni diverse più volte emerse per quanto mi riguarda non hanno mai messo in discussione lo spirito di collaborazione e di condivisione delle scelte comuni.

Personalmente ho sempre rispettato, collaborato, condiviso e comunicato con la Giunta e la Maggioranza. Il nostro lavoro però non è fatto di personalismi ma di creare sempre le migliori condizioni per il governo e lo sviluppo della città, questa è la responsabilità che Bastia merita.

(2)