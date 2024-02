Il ristorantino per due è all’interno di un vecchio silos di 25 mq. Si trova a metà strada tra i borghi di Narni e San Gemini, all’interno della proprietà della Tenuta Marchesi Fezia. Il piccolo tempio dell’amore ha portato fortuna a molte coppie

San Bartolomeo (Narni), 11 febbraio 2024 – Un vecchio silos dove i fattori del vecchio marchese Guerrino Fezia riponevano parte delle colture, completamente ristrutturato e arredato con originalità e intimità: questo è il ristorante di coppia più piccolo al mondo, “IO e TE” ristorantino per due, che ospita solo due persone alla volta, volendo accompagnate al massimo da un amico a quattro zampe.

“IO e TE” ristorantino per due si trova nella meravigliosa e verde Umbria, più precisamente a metà strada tra i famosi borghi di Narni e San Gemini, all’interno della proprietà della Tenuta Marchesi Fezia che circa 20 anni fa nacque per così dire sulle ceneri di una proprietà di campagna del vecchio marchese.

“IO e TE” ristorantino per due si presenta e rappresenta fin dalla sua nascita – a fine 2017 – come il piccolo tempio dell’amore dove si festeggia San Valentino tutto l’anno – non per niente si trova a pochi chilometri da Terni, la città natale del santo -.

La coppia che prenota una cena romantica, dopo aver attraversato un delizioso vialetto illuminato da candele, viene accolta all’ingresso del ristorante dalla responsabile del ristorantino che li introduce in quegli intimi 25 mq dove loro saranno i padroni e protagonisti assoluti per tutta la sera.

Il rituale di benvenuto prevede che la coppia prima dell’inizio della cena si dedichi al volo della lanterna del buonaugurio: esternamente all’ingresso del ristorantino infatti entrambi esprimeranno un loro intimo desiderio prima di accendere la lanterna, il cui successivo volo simboleggia un positivo auspicio per la loro realizzazione.

Lo chef all’inizio della serata presenta i piatti scelti dalla coppia, da lui fantasiosamente creati, e la responsabile di sala rimane a loro disposizione per tutta la sera attraverso un piccolo dispositivo elettronico con il quale la coppia può chiamarla a piacimento. Must assoluto della serata infatti è la privacy più completa: se la coppia non chiama, nessuno si affaccerà mai a disturbare!

“IO e TE” ristorantino per due ha portato fortuna alla storia d’amore di tante coppie che ci hanno scelto che nel giro di poco tempo hanno convolato a nozze e proprio ispirandoci a questa fortunata coincidenza abbiamo creato un pacchetto specialissimo per le proposte di matrimonio con una scenografia fantastica degna dei film più romantici.

