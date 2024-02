In scena Riccardo Leonelli ed Emanuele Cordeschi accompagnati dalle note della chitarra di Lorenzo D’Amario e la fisarmonica di Emanuele Grigioni

Massa Martana, 21 febbraio 2024 – Dopo Stefano De Majo con l’omaggio a Rino Gaetano, protagonista del prossimo appuntamento con la stagione di prosa del teatro Consortium di Massa Martana, promossa da Magazzini Artistici con la direzione artistica di Francesco Verdinelli e Germano Rubbi in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà l’attore umbro Riccardo Leonelli, con uno spettacolo che mette sotto i riflettori il grande Gaber. In scena sabato 24 febbraio alle 17.30 “Il profeta scorretto – Giorgio Gaber”. (Foto di Sibilla Andreucci)

Testo e regia Riccardo Leonelli, con Riccardo Leonelli, Emanuele Cordeschi, Lorenzo D’Amario, Emanuele Grigioni, allestimento Leonardo Martellucci.

Nel 2003 se ne andava Giorgio Gaber lasciando un vuoto incolmabile nel mondo musicale e teatrale italiano, già da tempo avviato sul binario morto del conformismo artistico. La poetica di Gaber, inizialmente confinata entro le rigide regole della tv degli anni Sessanta e Settanta, poi sempre più libera e prorompente, è stata un faro per diverse generazioni in Italia. I suoi monologhi e le sue canzoni si sono distinte per un carattere unico e irripetibile: sia per il coraggio dei suoi contenuti, sia per l’originalità dello stile.

Un incontenibile istrione che sapeva comunicare con leggerezza temi profondamente impegnati, malinconici, perturbanti, feroci e talvolta disperati. Basti pensare all’oscuro pessimismo degli ultimi album, causato dalle conseguenze di una malattia implacabile e da una realtà politica e sociale in cui non s’era mai riconosciuto così poco. Un profeta che ha saputo leggere la realtà del suo tempo – non risparmiando accuse né a destra né a sinistra – e prevedere l’abisso etico e la perdita di valori della contemporaneità, evocando in più di un brano spettri di guerra tristemente attuali.

E se Gaber oggi tornasse fra noi? Avrebbe la libertà di allora o sarebbe imbrigliato nelle maglie del conformismo culturale, ricevendo post e cinguettii con accuse di intolleranza, razzismo e (addirittura) fascismo?

Lo spettacolo immagina un Giorgio Gaber redivivo (Riccardo Leonelli) catapultato nel 2023, che attraverso un dialogo originale, sarcastico e divertente col suo alter ego (Emanuele Cordeschi), ripercorre alcuni fra i suoi pezzi più dirompenti, acquisendo la graduale consapevolezza che il mondo odierno è andato esattamente nella direzione da lui prevista, con alcune eccezioni, prima fra tutte la dittatura del politically correct. Il benessere cambia mode, gusti e valori, tanto che in vent’anni la realtà morale, politica e sociale è profondamente mutata e molto di ciò che era (ancora) coraggioso dire all’inizio degli anni Duemila, oggi risulta scomodo, vergognoso, deplorevole. In una sola parola: politicamente scorretto.

Ad accompagnare i due cantanti-attori ci saranno Lorenzo D’Amario ed Emanuele Grigioni, rispettivamente chitarra e fisarmonica. Una performance live che nasce per omaggiare il grandissimo artista, facendo divertire, riflettere ed emozionare i suoi storici fan, ma anche le nuove generazioni che non conoscono il Signor G: dai divertissement apparentemente disimpegnati del primo Gaber fino alle malinconiche canzoni dell’ultimo periodo. I protagonisti daranno voce e corpo al genio di Gaber, ricostruendo canzone dopo canzone, monologo dopo monologo un identikit ideale di uno dei mostri da palcoscenico più grandi del nostro Novecento, profeta scorretto e, in parte, incompreso. Ma senz’altro indimenticato.

Prevendite su circuito VivaTicket

Informazioni: 327 8184788

