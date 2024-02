Incontro a Palazzo Mauri nell’ambito del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”

Spoleto, 26 febbraio 2024 – Giovedì 29 febbraio alle ore 16.00 a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale di Spoleto si terrà l’incontro “La vaccinazione come gesto di responsabilità e di amore” in cui si parlerà dell’importanza delle vaccinazioni in età evolutiva, dalla gravidanza all’adolescenza.

All’incontro interverranno il dott. Emo Goracci del Centro vaccinale di Spoleto, il dott. Maurizio Silvestri del Consultorio familiare di Spoleto e la dott.ssa Emilia Torchetti.

L’appuntamento fa parte del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, inserito nel Programma Nati per Leggere e realizzato dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e dal Consultorio familiare di Spoleto.

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9 che ha tra le principali finalità quella della promozione della lettura precoce in famiglia in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale al numero 0743 218801 o tramite mail all’indirizzo biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it e il Consultorio familiare allo 0743 210709 o alla mailconsultorio.spoleto@uslumbria2.it.

