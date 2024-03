Il 9 e 16 marzo gli ultimi due appuntamenti con la musica e il teatro, promossi dal Circolo Lavoratori Terni

Terni, 4 marzo 2024 – Dopo il grande successo di pubblico registrato dagli eventi culturali e sportivi che si sono susseguiti al CLT nelle ultime settimane, arriva al rush finale “CLT LOVE U” il cartellone dedicato al San Valentino promosso dal Circolo Lavoratori Terni con il sostegno di Arvedi AST.

In calendario gli ultimi due appuntamenti:

Sabato 9 Marzo alle ore 21.00 alla Biblioteca del CLT concerto OrganTribe, serata all’insegna del funk, blues e acid jazz. Ispirato alla tipica formazione dell’organstyle degli anni Cinquanta, che vedeva l’assenza del basso (sostituito dalla pedaliera dell’organo), il trio, dal sound inconfondibile, suonerà musiche originali e cover con lo stile energico e coinvolgente che lo contraddistingue.

Attesi sul palco, Bruno Erminero (nella foto), uno dei massimi specialisti dell’organo Hammond in Italia; Giacomo Anselmi, alla chitarra elettrica che vanta collaborazioni prestigiose come quella con Stefano di Battista & Nicky Nicolai, e Giulio Proietti, batterista, molto conosciuto nel panorama musicale italiano anche grazie alla collaborazione con la cantante Arisa.

L’appuntamento è gratuito su prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-organtribe-funk-blues-acid-jazz-842608784557?aff=oddtdtcreator

Per chiudere il cartellone, sabato 16 marzo CLT LOVE U si “trasferirà” al Teatro Secci con la rappresentazione teatrale “La bicicletta rossa”. Spettacolo prodotto dall’Associazione Vicolo Belvedere di Narni, promosso e sostenuto dal Circolo Lavoratori Terni, tratto dal libro Piazza 29 settembre della scrittrice Laura Diamanti, più volte ospite delle trasmissioni “I fatti vostri” su Rai 2 e “La vita in diretta” su Rai 1 . Una narrazione che si rincorre tra Narni e Terni con le Acciaierie e la Grande Pressa a fare da sfondo. Lo spettacolo, per la regia di Marzia Giacinti e la sceneggiatura di Samuele Bussoletti, si muoverà tra la recitazione di sette attori con la partecipazione delle protagoniste del racconto e le sublimi note di una fisarmonica, di una chitarra e di una voce. L’appuntamento è alle ore 21.00.

Evento a pagamento, biglietti in vendita presso New Sinfony, Terni e TicketItalia.

(0)