Partono anche gli eventi di Pasqua con e l’anteprima della rassegna della torta di Pasqua umbra di Mantignana

Corciano, 13 mar. 2024 – Sarà una giornata all’insegna dello sport, del gusto e del divertimento quella che si prepara a vivere il Quasar Village di Corciano domenica 17 marzo, con tre grandi iniziative in programma: la quarta edizione della Medio fondo del Quasar, l’anteprima della XX Rassegna della torta di Pasqua umbra di Mantignana e l’apertura, fin dal sabato 16, de ‘Una Pasqua formato Lego’.

Dopo il rinvio della scorsa domenica, è finalmente l’ora della Medio fondo del Quasar, evento con partenza da e arrivo al Quasar Village di Corciano, prima tappa del percorso Cicloturistico Terre d’Etruria, organizzato in collaborazione con Asd Grifo Bike Perugia. Sarà possibile iscriversi online fino a venerdì 15 marzo (costo 25 euro) o al Quasar Village sabato dalle 15 alle 18 (costo 30 euro) e domenica dalle 7 alle 8.10 (costo 35 euro). Sono ammesse a partecipare anche le i-bike.

E mentre nelle aree esterne del Quasar Village sarà protagonista la Medio fondo, in galleria, nella giornata di domenica 17 marzo, dalle 10 alle, 19 andrà in scena l’anteprima della Rassegna della torta di Pasqua umbra (in programma nel borgo di Mantignana dal 22 al 24 marzo), con degustazioni gratuite della gustosa preparazione tradizionale. Alle 18 sarà ospite dell’evento Giorgione, amato oste e personaggio televisivo di Gambero Rosso Chanel.

Partirà invece sabato 16 marzo e proseguirà fino a domenica 7 aprile ‘Una Pasqua formato Lego’, iniziativa che prevede l’esposizione di opere realizzate con i famosi mattoncini, ma anche laboratori creativi per scatenare la fantasia e la manualità e tanti gadget. In particolare, dal 18 marzo al 7 aprile, sarà allestita un’area gioco libera (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30) in cui bambini da tre anni in su potranno divertirsi a costruire e creare con i famosi mattoncini.

Ci saranno poi delle esposizioni tematiche e tra queste la più grande collezione di minifigures Lego con 4.410 personaggi, entrata nel luglio 2020 nei Guinness world records che seleziona i primati mondiali più curiosi. Ancora, nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ci sarà il laboratorio ‘uovo robotico’ con un tornio girevole realizzato con mattoncini Lego su cui i bambini da 5 anni in su potranno personalizzare il proprio uovo Pasqua con pennelli e colori a tempera.

A completare la proposta di domenica 17 marzo al Quasar Village, nelle casette di legno nelle aree esterne del centro commerciale, sarà allestito il Mercatino solidale di Pasqua della Croce Rossa Italiana, aperto dalle 9.30 alle 19.30. I contributi raccolti saranno devoluti al Comitato di Corciano della Cri.

