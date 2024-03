E’ rivolto a studenti/laureati in Scienze Motorie. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 7 aprile 2024

PERUGIA, 18 marzo 2024 – Aperto l’avviso pubblico per il conferimento di cinque borse di studio riservate agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive e della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport delle attività motorie preventive ed adattate dell’Università degli Studi di Perugia, nonché laureati da non oltre 2 anni.

E’ quanto prevede il bando del Comitato regionale umbro della Fir (Federazione italiana rugby) che dà continuità alla convenzione sottoscritta con il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

La durata del progetto sarà di 12 mesi (una stagione sportiva) e prevede varie attività formative ed un tirocinio da svolgere presso i club e le scuole del territorio. Le cinque persone selezionate riceveranno, oltre alla formazione gratuita, una borsa di studio di 2mila euro.

I candidati alla manifestazione di interesse devono avere i seguenti requisiti: essere studenti del terzo anno del corso di laurea in scienze motorie e sportive o della Magistrale in scienze e Tecniche dello sport delle attività motorie Preventive e Adattate o essere laureato da non più di 2 anni; avere sostenuto l’esame di rugby; essere in possesso di un curriculum sportivo e/o brevetti federali.

Le domande dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo crumbro@federugby.it entro le ore 13 del 7 aprile 2024. Per ulteriori informazioni: https://rugbyumbria.it/2020/04/17/avviso-pubblico-per-il-conferimento-di-5-borse-di-studio-dedicate-alla-formazione-di-tecnici/

