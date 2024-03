Anche una mostra dedicata al cardiochirurgo Giancarlo Rastelli

Terni, 21 marzo 2024 – A conclusione delle manifestazioni valentiniane 2024, sabato 23 marzo alle ore 16 presso Biblioteca Comunale di Terni si terrà il convegno “La medicina al servizio della vita, sempre”, promosso dall’Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI) della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, con il patrocinio della Pastorale della salute della Diocesi, del Comune di Terni, della Biblioteca Comunale di Terni, della Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Terni,

Due i momenti dell’evento: la mostra “La prima carità al malato è la scienza”, dedicata alla figura del Cardiochirurgo pediatra Giancarlo Rastelli, Ricercatore presso la Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota (USA) e Servo di Dio, che sarà aperta al pubblico da sabato 23 marzo, ore 10-12, fino a mercoledì 27 marzo (domenica esclusa) dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

La storia umana e professionale del Dr. Giancarlo Rastelli raccontata attraverso i pannelli della mostra, già presentata al Meeting di Rimini nel 2018, si presenta particolarmente interessante non soltanto per i medici e il personale sanitario di oggi, ma anche per la gente comune, che si ammala e che vorrebbe essere assistita con l’umanità e la professionalità di cui il Nostro collega è stato fulgido esempio. “Anche se sai di avere pochi minuti per la visita all’ammalato – Rastelli amava ripetere – entra, siediti accanto a lui, sorridi, prendigli la mano. Incontralo come fratello di un comune destino, non come un numero o come un carcerato dell’ospedale.

Incontralo in Cristo. L’ammalato è l’altro da servire”. Se vogliamo, una stupenda pro-vocazione positiva per una sanità più a misura umana e meno efficientista, ma comunque efficace ed efficiente, supportata dalla ricerca scientifica perché, come diceva Rastelli: “far cessare la ricerca è far cessare la vita”.

Il secondo momento sarà la conferenza nella sala della BCT, dalle ore 16 alle 19, alla quale parteciperà il filologo Prof. Edoardo D’Angelo che, con il tema “La medicina ai tempi di S. Valentino”, introdurrà le relazioni dei Cardiochirurghi Pediatri, Prof. Stefano Marianeschi, Responsabile SSD di Cardiochirurgia dell’Ospedale Niguarda di Milano, e il Prof. Lorenzo Galletti, Primario della Cardiochirurgia Pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Il tema loro affidato è La medicina al servizio della vita, sempre”.

I due medici specialisti non si limiteranno soltanto ad evidenziare le qualità professionali ed umane del loro maestro Giancarlo Rastelli, caposcuola e inventore di tecniche cardiochirurgiche di correzione di gravi difetti cardiaci congeniti che lo hanno reso famoso a livello internazionale, consentendo la guarigione a migliaia di bambini nel mondo ogni anno. Ma su questa scia, illustreranno le ultime evoluzioni di questa branca della cardiochirurgia, parleranno delle loro iniziative intraprese per portare la guarigione anche ai bambini dei Paesi più poveri, affetti da difetti cardiaci altrimenti incompatibili con la vita.

Un esempio vivo e concreto di una medicina al servizio della vita umana, senza discriminazioni di sorta, vissuta con umiltà e sacrificio verso tutti, specialmente i più piccoli e più poveri. Una medicina che non rinuncia mai alla cura del paziente, anche nelle situazioni che lo rendono fragilissimo e bisognoso di supporti vitali. In questo, l’esperienza dei piccoli pazienti affetti da “malattie rare” assistiti presso l’Ospedale Bambino Gesù ne è luminosa testimonianza.

