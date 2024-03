Annunciati i primi ospiti dei tre giorni di eventi che si terranno dal 12 al 14 aprile prossimi

Terni, 23 marzo 2024 – Terni, dal 12 al 14 aprile, tornerà ad essere, per la seconda volta, il palco ufficiale del TIC Festival: un evento organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nazionale per il mondo degli influencer, dei creator e dell’industria digitale.

La prima edizione del TIC Festival è stata l’occasione giusta per confrontarsi con creator, pubblico e addetti ai lavori di un mondo che ha saputo veicolare messaggi e valori importanti che vanno dall’inclusività alla lotta a ogni forma di odio, violenza e discriminazione, dalla sostenibilità al benessere psicologico, tutte tematiche di centrale importanza per il team del TIC Festival e dell’Associazione Culturale Umbria for the Future.

Tre giorni di eventi, di cultura, di forti messaggi circa le principali sfide del nostro tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause. Ma non solo, anche musica, food, editoria e intrattenimento. Saranno più di 100 gli ospiti che saranno coinvolti all’interno della seconda edizione del TIC festival, per un’offerta culturale che prevederà più di 75 eventi.

Anche la seconda edizione del TIC Festival sarà all’insegna di una sola condizione: tutti gli eventi, in ogni location, saranno interamente gratuiti. Questo a sottolineare ancora una volta che la cultura deve essere accessibile a tutti e tutte, facendo soprattutto sì che i giovani non abbiano alcun tipo di deterrente nel partecipare a degli eventi che possano arricchirli dal punto di vista umano e culturale.

Svelati, infine, i primi nomi che prenderanno parte a questa seconda edizione: Valerio Lundini, attore, comico, conduttore italiano e star del web; Francesco Taverna, autore e creator che insieme al suo cagnolino Chico ha conquistato il cuore di un vasto pubblico; gli ideatori del fantasy game FantaSanremo;

Gianluca Torre e Ida Di Filippo, due dei protagonisti del fenomeno televisivo “Casa a prima vista”; Elena Di Cioccio, per sensibilizzare soprattutto i giovani in materia di HIV, prevenzione e stigma sociale.

Il #TICFESTIVAL2024 sarà anche un evento dove parlare di economia ed evoluzioni del giornalismo contemporaneo con Clara Morelli, autrice di Will Media e la giornalista Marta De Vivo; di inclusione sociale di persone con disabilità con Francesca Cesarini, vincitrice nel 2023 di Italia’s got Talent, e Marco Andriano; di benessere psicologico con lo psicologo e terapeuta Michele Mezzanotte; di storia dell’alimentazione e in generale del settore food con il professor Alberto Grandi, Chef Hiro, Stella Menna, David Nanni e Daniele Rossi.

Grande attenzione sarà altresì posta su tematiche quali la regolamentazione dell’influencer economy con una tavola rotonda a riguardo, la lotta ad ogni forma di odio, violenza, discriminazione e bullismo, online.

