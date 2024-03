Profondo cordoglio dei quintanari e del sindaco Zuccarini

Foligno, 27 marzo 2024 – Ci ha lasciato improvvisamente Paola Soli. Una morte improvvisa, avvenuta ieri mattina nella sua casa, forse stroncata da un infarto. Era da anni un’instancabile collaboratrice storica dell’Ente Giostra Quintana e un profondo amore per il rione Croce Bianca, dove ha militato per molto tempo.

Era anche una tifosa del Foligno calcio. Seguiva con passione i “Falchetti”.

In aun anta, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini esprime, anche anome dell’intera Amministrazione Comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia

“Una grande amica, da sempre innamorata della sua Foligno e della Giostra della Quintana, alla quale ha dedicato gran parte della sua vita con infinita passione e profondo spirito di volontariato”. Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che “ne ricordo con affetto la sagacia, la grande determinazione e l’estrema disponibilità, la Quintana è stata sempre la sua grande famiglia e il mio abbraccio oltre che ai suoi familiari va anche alla grande famiglia quintanara.

E’ una scomparsa che lascia un vuoto in me e in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla bene, ai quali rinnovo profondo cordoglio”.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 28 marzo, alle 10,30 nella chiesa della Madonna del Pianto in piazza Garibaldi.

