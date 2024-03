La quinta edizione della gara di auto storiche è stata organizzata dal Camep insieme ai 5 Rioni

Perugia, 27 marzo 2024 – La quinta edizione di Perugia Storica è stata vinta dal Rione di Porta Eburnea. Domenica scorsa (24 marzo) sono stati tanti gli appassionati e soci Camep che hanno preso parte alla classica sfida motoristica che ha portato le vetture d’epoca lungo le strade del contado e poi in centro storico, con timbro/passaggio davanti alle rispettive porte dei 5 Rioni di Perugia.

Un modo che Camep ha lanciato cinque anni fa per sollecitare i partecipanti a godere dell’ambiente attraversando campagna e centro storico nel nome dei 5 Rioni, quale prologo alla manifestazione Perugia 1416 che coinvolge tutta la città nel mese di giugno. Tanta gente, anche stranieri, hanno anche potuto ammirare in piazza IV Novembre le 50 vetture: dieci per ogni rione, più due moto.

Alla fine delle prove a cronometro ha vinto il Rione di Porta Eburnea che ha ottenuto 2.044 punti gareggiando con i seguenti equipaggi formati da: Morbello-Fagioli, Morbello-Padiglioni, Giampaoli-Giampaoli, Cesaretti, Fabbri-Bellucci, Wheeldon-Mogioni, Majorana-Bracceschi, Salvatore-Boni, Paciotti, Cacioppolini e Birgolotti-Floridi. Al secondo posto è giunto il Rione di Porta Sole con 3.043, al terzo il Rione di Porta Sant’Angelo con 3.405, al quarto il Rione di Porta San Pietro con 4.065 e al quinto il Rione di Porta Santa Susanna con 5.354.

Le premiazioni si sono svolte subito dopo le gare nella sede dell’associazione Perugia 1416, situata in via Oberdan 50. Sono state donate delle coppe ai vincitori mentre a tutti i partecipanti è stata regalata una mattonella ricordo dell’evento.

Parole di soddisfazione sono state espresse alla partenza della gara, presso la concessionaria dello sponsor Marchi Auto, dalla presidente dell’associazione Perugia 1416, Teresa Severini, che ha dato appuntamento per ritrovarsi tutti insieme per la nona edizione della manifestazione in programma dal 14 al 16 giugno 2024, con un’anteprima giovedì 13 giugno: un centro storico in festa tra giochi, corteo storico, artisti di strada, antichi mestieri e tanto altro.

A questo proposito, nella Guida di Repubblica delle Rievocazioni Storiche “Umbria in piazza, le feste tra storia e gusto”, presentata lunedì 25 al palazzo del Broletto, Perugia 1416 (pagina 96) conferma la sua presenza quale appuntamento e meta tra le prime dell’anno. La guida è in edicola da martedì 26 marzo (a 12 euro più il prezzo del quotidiano), è disponibile online allo store ilmioabbonamento.gedi.it/iniziative/guide e presto anche in libreria, su Amazon e in Ibs.

Per ulteriori informazioni www.perugia1416.com

Facebook: @perugia1416

Istagram: Perugia 1416_APS

