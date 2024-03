488 indentificati, sanzionato anche un conducente per possesso di sostanze stupefacenti

Perugia, 30 marzo 2024 – In vista delle festività Pasquali, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nel Capoluogo e in provincia al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, di degrado urbano, i reati predatori, i furti e lo spaccio di stupefacenti.

Gli equipaggi delle Volanti hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone della città e, in particolare, nella zona di Fontivegge, in via Campo di Marte, via Settevalli, via Ettore Ricci, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.

Gli operatori hanno effettuato controlli anche nei parcheggi del Centro Commerciale l’Ottagono e degli spazi comuni di alcuni immobili in via Mario Angeloni in cui erano state segnalate situazioni di degrado urbano.

Nel corso di un posto di controllo, gli agenti hanno fermato un veicolo, notando lo strano atteggiamento del passeggero, particolarmente nervoso e agitato. Sottoposto a controllo è stato, infatti, trovato in possesso di un involucro in cellophane termosaldato contenente della sostanza stupefacente tipo “hashish”. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 del d.P.R. 309/90.

Un altro conducente, invece, è stato sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Oltre al sequestro ai fini della confisca del veicolo, all’uomo – un cittadino straniero – è stata contestata la sanzione di 430 euro.

Una sanzione complessiva da 6.399 euro è stata contestata ad un altro automobilista che, sottoposto a controllo, è risultato essere alla guida con patente revocata e veicolo privo di assicurazione. All’uomo, inoltre, è stato applicato il fermo amministrativo dell’auto.

Gli agenti hanno anche sanzionato – per un valore complessivo di oltre 1200 euro – un 55enne che, sorpreso a far uso del telefono mentre era alla guida, una volta fermato, è stato trovato senza cinture di sicurezza e con il veicolo privo di copertura assicurativa di revisione.

Nel corso dei servizi, il personale impiegato ha complessivamente identificato 488 persone e sottoposto a controllo 207 veicoli.

