Perugia, 31 marzo 2024 – Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti presso il palazzo del Superconti in Via Settevalli, per un incendio partito dalla canna fumaria del negozio di Kebab sottostante.

Per il diffondersi del fumo lungo la tromba delle scale, i Pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza le persone presenti facendole evacuare, assistendo coloro che si trovavano nei pianerottoli dei piani e fornendo assistenza a coloro rimasti negli appartamenti, invitandoli a sostare sulle proprie terrazze per garantire la loro incolumità.