Per il terzo appuntamento di “Performer In Umbria – PIU” ad arrivare a Perugia il 12 aprile sarà lo spettacolo “Racconti disumani” che vede alla regia Alessandro Gassmann

Perugia, 4 aprile 2024 – Due nomi tra i più amati ed apprezzati del panorama italiano per il terzo appuntamento della rassegna di spettacoli dal vivo firmata “Performer In Umbria – PIU”. Ad approdare sul palco del Teatro “Brecht” di Perugia sarà, venerdì 12 aprile, alle 21, lo spettacolo “Racconti disumani”, che vede alla regia Alessandro Gassmann e sul palco l’attore Giorgio Pasotti.

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni, che si arricchisce delle musiche di due grandi maestri, Pivio e Aldo De Scalzi. L’opera prende le parti da due racconti di Franz Kafka: “Una relazione per un’Accademia”, pubblicato per la prima volta nel 1917; e “La tana”, di fatto uno degli ultimi racconti dell’autore boemo, pubblicato postumo ed incompiuto nel 1931. Due storie di animali che si intersecano in “Racconti disumani”, a cui darà corpo e voce Giorgio Pasotti.

La prima, interpretando una scimmia che racconta come, in cinque anni, si adegua al sistema umano per uscire dalla gabbia nella quale l’hanno rinchiusa dopo la cattura e guadagnare un fac-simile di libertà, mettendo così a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili.

La seconda, in cui il protagonista, per metà roditore e per metà architetto, cercherà di costruirsi un’abitazione perfetta per potersi proteggere da nemici invisibili, nel tentativo di lasciare tutto fuori, alla ricerca di una sicurezza ossessiva che genera solo ansia e terrore.

Promosso dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora”, lo spettacolo “Racconti disumani” è realizzato con il sostegno dei fondi del “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”. Biglietti disponibili su www.ticket.it.

