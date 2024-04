Castiglione del Lago, 5 aprile 2024 – I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago, congiuntamente a personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL Umbria1, sanitari 118 e Vigili del Fuoco, sono intervenuti ieri, alle ore 13:00 circa, in località Ferretto, all’interno di una azienda agricola, dove poco prima un uomo di 55 anni, titolare di una ditta operante nel settore delle lavorazioni meccaniche agricole per conto terzi, aveva perso la vita dopo essere stato investito da un muletto utilizzata per scaricare dei materiali da un rimorchio.

La vittima era residente a Terni, stava svolgendo dei lavori in favore di un’azienda, parrebbe essere stato investito dal macchinario condotto da un dipendente dell’azienda agricola il quale – nel procedere in retromarcia – non si sarebbe accorto della sua presenza.

