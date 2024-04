“GEN2GEN: generazioni in dialogo”. Il 13 e 14 panel, talk, esibizioni live e presentazione di buone pratiche. Organizza Generazione T in collaborazione con Unione dei Comuni

Castiglione del Lago, 10 aprile 2024 – Mancano pochi giorni al primo festival umbro sul dialogo intergenerazionale, nato dalla collaborazione tra l’impresa sociale giovanile Generazione T e le amministrazioni dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

“GEN2GEN: generazioni in dialogo” è pronto ad accogliere il pubblico nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile, rispettivamente alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago e alla struttura polifunzionale L’Occhio di Tavernelle (Panicale).

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Giovani, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dei Comuni di Castiglione del Lago e di Panicale e grazie al fondamentale appoggio di alcune delle più importanti realtà locali come Felcos Umbria e CONSENERGIAgreen, i giovani di Generazione T hanno dato vita a un cartellone variegato, “che potesse risultare la sintesi perfetta del lavoro svolto in questi anni dall’impresa: un connubio di personalità rilevanti proveniente dagli ambiti dell’istituzioni, della divulgazione, dell’arte, le quali parleranno e si concentreranno sulle politiche giovanili”.

“GEN2GEN: generazioni in dialogo” rappresenterà il culmine della “Settimana umbra dei giovani”, come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

“Un festival – spiegano i promotori – che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dell’Associazione Gioventù Tavernellese che si occupa dell’organizzazione nel secondo giorno e le già nominate Felcos Umbria, CONSENERGIAgreen e Sviluppumbria. Media partner dell’evento “CNC media-cose non cose”, uno tra i progetti giornalistici e media più importanti a livello nazionale e non”.

IL PROGRAMMA

Il programma parte sabato 13 aprile presso la Rocca del Leone di Castiglione del Lago alle ore 10 con “Il dialogo intergenerazionale: giovani e amministrazioni locali”, a parlare: Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale e Adriano Bertone, Presidente Generazione T. A seguire un’esibizione live con Tersicore Danza, seguita da un talk con esibizione degli Eugenio in Via di Gioia.

Alle ore 12 “Orgoglio Umbro: giovani talenti”, panel presieduto dalla Presidente di Regione Donatella Tesei, insieme a Giorgia Bellini, fondatrice di Coreabea e a Erminia Perfetto, vicecampionessa mondiale di karate. A seguire, prima del pranzo, esibizione live con la Banda Sanfatucchio Insieme.

Per i pasti e le bibite all’interno della Rocca del Leone verrà allestita un’area food, grazie alla collaborazione con alcune attività locali.

Il programma riparte nel pomeriggio alle ore 14:45 con “L’altra Umbria: il piano sul futuro dei giovani”, un panel durante il quale verrà presentato per la prima volta al pubblico un piano per il rilancio delle politiche giovanili in Umbria, creato da Generazione T. Si continua con il primo spazio dedicato ai divulgatori e content creators: “Mille MEME: come l’immagine ha ucciso la parola” con RickDuFer ed Alessandro Carnevale. Si continua con “Investire nel territorio: giovani imprenditori umbri”, a parlare Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria e Giovani imprenditori umbri, tra cui Nicolò Bartolini, Caterina Rampini, Tommaso Agabitti, Caterina Lazzaroni e Michele Ermenegildi.

Il pomeriggio continua alle ore 17 con un momento speciale, un premio Generazione T per l’impegno civico dimostrato negli ultimi anni in materia di politiche giovanili che verrà consegnato a: Coop Centro Italia, Tiemme SpA, Sanfatucchio Insieme e Associazione Eventi Castiglione del Lago.

Si prosegue alle ore 17:30 con un intervento da parte di due giornalisti e divulgatori: “Forme di partecipazione politica non convenzionale” con Francesco Oggiano, digital journalist e volto di Will Media e Marta De Vivo, giornalista e consulente di comunicazione.

A seguire, alle ore 18:15 un momento di puro sport con “Sguardi a confronto: Fabio Caressa e Giacomo Sintini esplorano l’intergenerazionalità nel mondo dello sport”.

Si prosegue con una “meme intervista” agli ultimi ospiti, facenti parte dei panel divulgativi, a cura di Mattia Angeleri di AQTR.

Chiude la serata, prima della cena, l’artista Anastasio, con un talk dedicato a “La musica come veicolo di complessità”.

Dalle ore 19 sarà attiva e disponibile al pubblico l’area food dove sarà possibile cenare sempre all’interno della Rocca grazie alla collaborazione con attività locali. A concludere accompagnamento con djset dalle ore 20:00.

Domenica 14 aprile il Festival si sposterà al centro polifunzionale “Occhio”.

Ad aprire il programma alle ore 10 Adriano Bertone con “Modello Trasimeno”, durante il quale presenterà l’insieme dei progetti svolti nel territorio del Trasimeno in questi anni da Generazione T nominati buona pratica dalla Regione Umbria e riconosciuti a livello nazionale grazie anche ai numerosi incontri e scambi avvenuti con il ministro Andrea Bodi. Per proseguire lungo questa tematica alle 10:40 “Il Modello Trasimeno in Toscana”: grazie agli interventi di Bernard Dika, Giovanisì Regione Toscana e Next Generation Fest, Alessandro Ricceri, Presidente di Fondazione Musei Senesi, Gianluca Sonnini, sindaco della Città di Chiusi, e ad Anna Leone e Ginevra Denei, esponenti del lavoro di Generazione T in Toscana, si parlerà di politiche giovanili nel territorio toscano.

A spezzare la mattina un’esibizione live di Margherita Bonucci.

Ore 11:20 il primo intervento divulgativo: “L’uso dei meme nella comunicazione politico-filosofica” con Giulio Armeni, ideatore di Filosofia Coatta e Mattia Angeleri, ideatore di AQTR.

Alle ore 12 talk tra due artisti: Lodo Guenzi e Leo Gassman, che ci parleranno del “Il Ruolo dell’artista nella società di oggi”.

Per gli spettatori sarà possibile anche nella giornata di domenica consumare il pasto all’interno dell’area del festival dove verrà allestito un buffet.

La seconda giornata di Festival riparte nel pomeriggio alle ore 14:30 con “Il Trasimeno come area d’innovazione”, a parlare Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale, Giovanni Gigliotti Università di Perugia e Manlio Mariotti, Presidente Auser Umbria. A seguire esibizione live di un artista locale.

Sarà poi la volta di “Ripensare il futuro”, momento dedicato ai progetti futuri dell’impresa sociale giovanile grazie alla firma di protocolli d’intenti con: Legambiente Umbria, Plastic Free Umbria, Sviluppumbria, Felcos, Auser Umbria, Patto V.A.T.O., Consulte dei giovani dell’Umbria, Anci Giovani Umbria, Cooperativa Polis, ARCI Solidarietà e Patto Educativo. A fare da intermezzo alle firme dei protocolli alle ore 16:30 un altro momento di divulgazione con Matteo Saudino e il talk su “Adulti vs ragazzi: la responsabilità del dialogo”.

Entrambe le giornate vedranno alternarsi come presentatori Mattia Angeleri e Giovanni di Giacomo.

