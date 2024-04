Corciano, 12 aprile 2024 – Alle prime ore della mattina, a Corciano, è stato consumato un furto ai danni di una azienda di logistica. I malfattori, utilizzando quattro veicoli risultati rubati nel corso della notte a Perugia, hanno bloccato le strade di accesso che conducono alla società, utilizzandone un altro come ariete per forzare l’ingresso.

In pochi minuti i malviventi si sono impossessati di numerosi “colli” contenenti calzature e capi di abbigliamento di varie marche, utilizzando due furgoni per allontanarsi e far perdere le loro tracce.

È in corso di quantificazione l’ammontare complessivo della merce asportata.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Perugia e quelli della Sezioni Rilievi del Nucleo Investigativo, al fine di individuare eventuali tracce utili all’identificazione degli autori del reato.

