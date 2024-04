Montone, 15 aprile 2024 – Da mercoledì 17 aprile l’ACD Montone apre le sue porte a coloro che hanno voglia di giocare a calcio ed hanno tra i 18 e i 34 anni.

L’iniziativa, che prende il nome di ‘Let’s play a G.A.M.E., allenamenti di calcio per l’inclusione’, rientra nel progetto “SMASH! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale” finanziato dall’Unione Province d’Ialia (UPI) con le risorse del Fondo per le Politiche Giovanili gestite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è entrato a far parte del Programma nazionale G.A.M.E. (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) che mira a sviluppare e promuovere la pratica sportiva in soggetti tra i 14 e i 35 anni, con una particolare attenzione, sul nostro territorio, a giovani migranti e immigrati e a portatori di disabilità.

L’attività in questione è completamente gratuita e sarà possibile iscriversi a partire dal 17 aprile. Gli allenamenti si terranno tutti i lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 presso il campo sportivo di Montone, in via dello Sport 4.

