Presentazione il 21 aprile alle 17.00 al Barton Park di Perugia

Perugia, 15 aprile 2024 – È Francesca Peppucci la candidata alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno per Forza Italia Umbria.

Francesca Peppucci, 30 anni, è stata eletta Eurodeputata nel 2023 all’interno del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), conquistando il primato di Europarlamentare più giovane d’Italia della legislatura.

Francesca ha dimostrato con un’attenta e viva attività, il forte legame che c’è tra il territorio e le istituzioni europee, la ferma capacità di tutelare gli interessi italiani e di portare la voce dei giovani all’Europarlamento.

La candidatura nella circoscrizione Italia Centrale (Umbria, Lazio, Toscana e Marche), rappresenta una grande sfida, ma anche una grande opportunità per il nostro territorio.

Crediamo che Francesca rappresenti il migliore esempio di politica del fare, tanto cara al nostro Presidente Berlusconi.

Forza Italia Umbria è orgogliosa di dare il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni europee, domenica 21 aprile ore 17:00 a Perugia (Barton Park – Viale Giuseppe Meazza), con la presenza della candidata On. Francesca Peppucci, dei vertici del partito e delle ragazze e dei ragazzi di Forza Italia Giovani.

(1)