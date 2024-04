Foligno, 17 aprile 2024 – Il comando di polizia locale di Foligno rende noto che sono in corso le indagini per individuare il responsabile della spaccata nell’esercizio commerciale avvenuta la scorsa notte nel centro storico in Corso Cavour, ai danni di una libreria.

Sono state infatti estrapolate le immagini del fatto attraverso il sistema di videosorveglianza.

