Perugia, 17 aprile 2024 – Nel febbraio dello scorso anno l’Università per Stranieri di Perugia ha aperto le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci con il convegno di studi Perugino pittore per tutto l’universo mondo, svoltosi a Palazzo Gallenga.

Il tema trattato – la ricezione e diffusione del linguaggio figurativo di Pietro Vannucci oltre i confini della sua terra d’origine – prendeva spunto dalla definizione di Francesco Maturanzio: “Mastro Pietro homo singulare in quella arte in quel tempo per tutto l’universo mondo”.

Gli interventi dei quattordici studiosi convenuti in quell’occasione – Bruno Toscano, Arnold Nesselrath, Mauro Minardi, Cristina Quattrini, Francesco Ceretti, Emanuela Daffra, Pier Luigi Mulas, Stefano L’Occaso, Matteo Ceriana, Sarah Ferrari, Cecilia Cavalca, Anna Bisceglia, Alessandro Angelini, Pierluigi Leone de Castris – sono ora raccolti in un prezioso volume e ripercorrono le tappe del successo dell’artista e delle sue opere: da Firenze a Roma, da Venezia a Cremona da Pavia a Mantova, da Bologna alle Marche, da Siena fino a Napoli, offrendo importanti approfondimenti che permettono di comprendere il senso più profondo della fortuna di Pietro Vannucci, ovunque ricercato e imitato per circa un quindicennio.

Il 23 aprile prossimo il volume verrà presentato nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia (ore 17:00) da Mauro Natale, professore emerito di Storia dell’arte moderna dell’Università di Ginevra. Interviene inoltre Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei Nazionali di Perugia.

Il progetto dell’Università per Stranieri di Perugia sul Perugino è sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del pittore, e gode del partenariato della Direzione Regionale Musei della Lombardia.

