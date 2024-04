In programma dal 19 al 21 aprile la seconda edizione

Spoleto, 18 aprile 2024 – Al via domani la seconda edizione del Torneo Spoleto Women 2024, in programma dal 19 al 21 aprile.

La manifestazione, presentata nei giorni scorsi a Palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti, insieme al vicesindaco Stefano Lisci, a Chiara Coricelli, presidente dell’azienda Pietro Coricelli e main sponsor e agli organizzatori del Torneo Alessandro Pelosi e Marco Bianchini, si terrà al Centro Sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo.

Il Torneo vedrà quest’anno la partecipazione di 14 squadre di calcio femminile under12: FC Inter, AS Roma, Ternana Women, Gualdo Calcio Women, Ducato Calcio, Orvieto, Ponte Valleceppi, A.S.D. YFIT, Ponte San Giusto, US Viterbese, ACF Arezzo, Pro calcio Aurelio, Maenza e la società svedese Enskede.

Oltre 200 le atlete che arriveranno a Spoleto venerdì 19 aprile, accompagnate dalle famiglie e con al seguito tifosi e appassionati provenienti da Lombardia, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna e, per la prima volta, dalla Svezia.

Domani, venerdì 19 aprile, giorno di arrivo delle società sportive, è in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle ore 21 la presentazione delle squadre. Sabato 20 aprile avrà inizio il Torneo, con le partite che si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 18 per proseguire, domenica 21, sempre dalle ore 9.00. La finale del Torneo è prevista alle ore 14.30, mentre la premiazione si svolgerà, sempre al Centro Sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo, alle ore 15.15.

Nel corso del Torneo verranno giocate in contemporanea tre partite alla volta, in due tempi di 15 minuti ciascuno. Le squadre saranno suddivise in due gironi e, in base alla classifica, verranno composti altri due gironi. Poi le squadre giocheranno i quarti di finali, le semifinali e la finale. In totale verranno disputate più di 40 partite in due giorni e ogni squadra giocherà almeno 7 partite.

