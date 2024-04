Stanziati dal comune per la ristrutturazione della palazzina adibita agli spogliatoi ottantamila euro

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 20 aprile 2024 – Un impianto rinnovato che verrà inaugurato sabato 20 aprile e tanto entusiasmo attorno all’Associazione Sportiva Sant’Eraclio presente nel tessuto sociale della frazione folignate dal lontano 1967 anno della sua fondazione.

Un baluardo per la formazione delle giovani generazioni che si sono succedute nel tempo all’insegna dei valori della socialità, della lealtà sportiva e del sano divertimento. Una realtà che si è contraddistinta per l’attenzione rivolta soprattutto al campionato dilettantistico di calcio.

L’attuale presidente Claudio Pugnali con estremo orgoglio sostiene che nel “nostro sodalizio sono tesserati ben 80 calciatori tra bambini e ragazzi nella fascia d’età compresa dai 5 ai 14 anni dai “piccoli amici” ai “giovanissimi” e che “nella prossima stagione non è da escludere la formazione di una squadra per la categoria allievi ampliando cosi la rosa dei giocatori sino ai 16 anni”.

Uno staff composto da undici valenti dirigenti dal vice presidente Manuel Bosi, e da Marco Dominici, Mauro Ferri, Giovanni Brunelli, Carlo Caprai, Claudio Bartocci, Roberto Brunelli Felicetti, Cristiano Costantini, Mario Marzolesi, Matteo Pioli, Nicola Settimi rispettivamente consiglieri che insieme al presidente Claudio Pugnali si dedicano collegialmente con passione e determinazione alla crescita della società sportiva per consentire che questa lodevole tradizione possa avere un fulgido avvenire.

“Ma c’è un altro motivo per essere felici – aggiunge il presidente Pugnali – dopo l’ultimo intervento di manutenzione da parte del Comune di Foligno avvenuto nel lontano 2009, l’attuale Amministrazione comunale del Sindaco Zuccarini ha stanziato nel bilancio 80.000 euro per sistemare complessivamente il tetto, gli infissi e effettuare la tinteggiatura della palazzina adibita a spogliatoi per gli atleti”.

Soddisfatto del risultato raggiunto Claudio Pugnali ha precisato che “è stata stipulato tra il Comune di Foligno e l’Associazione sportiva dilettantistica Sant’Eraclio il rinnovo della convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Colle Scandolaro (calcio e tennis) per ulteriori cinque anni e in caso di permanenza dell’attuale Giunta comunale nella prossima legislatura è stato garantita anche la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione”.

Il presidente ha concluso dichiarando che “sabato 20 aprile alle ore 11,30 al taglio del nastro inaugurale degli impianti sportivi ristrutturati intitolati al giovane partigiano cattolico “Adriano Paolini” sono stati invitati tutti i rappresentanti istituzionali della Giunta comunale Zuccarini, i dirigenti dell’Ufficio sport del Comune di Foligno ma anche le istituzioni e le associazioni di volontariato di Sant’Eraclio, il direttivo, i tesserati dell’Asd S.Eraclio , le famiglie e la cittadinanza tutta.

Al termine della cerimonia è previsto un ricco aperitivo per i presenti. Attorno alle discipline sportive del calcio e del tennis con impianti all’avanguardia, Sant’Eraclio, antico borgo del Castello dei Trinci, potrà così erudire le future generazioni in stretta sintonia con le altre agenzie educative presenti nel territorio a partire dall’Oratorio parrocchiale “don Mariano Filippini”, l’Istituto comprensivo Foligno 3 “Galilei” e non ultimi i nuclei familiari. Per tutte queste finalità chi intende sostenere la società sportiva può devolvere il proprio cinque per mille scrivendo il codice fiscale 91035470540 nella dichiarazione dei redditi.

