Umbertide, 20 aprile 2024 – I Carabinieri della Stazione di Umbertide, hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica di Perugia un 28enne straniero, residente ad Umbertide, ritenuto responsabile di ricettazione di una bicicletta.

I fatti risalgono a qualche giorno addietro quando i Carabinieri del locale Comando, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato il 28enne, già conosciuto in virtù dei suoi numerosi pregiudizi penali, in sella ad una bicicletta di colore verde acqua.

Insospettiti, i militari hanno ritenuto di approfondire la questione, fermando il giovane ed interpellandolo circa la provenienza del mezzo.

Alle risposte evasive ricevute, gli operanti hanno pertanto eseguito un controllo più scrupoloso, constatando che in effetti la bicicletta era stata rubata qualche giorno prima sempre ad Umbertide, e la proprietaria ne aveva denunciato il furto proprio presso lo stesso presidio dell’Arma.

Una volta in caserma, la bicicletta è stata quindi riconsegnata alla stessa, mentre il 28enne è stato deferito in stato di libertà alla citata Autorità Giudiziaria per il delitto di ricettazione.

