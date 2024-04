Le due cittadine prime nel “Premio dei Presidenti”: in partenza per la Germania Consiglio comunale dei ragazzi, Banda musicale e Kora

Passignano, 21 aprile 2024 – Fa scuola a livello internazionale il legame di gemellaggio tra Passignano e Eltville am Rhein.

Non sarà uno scambio come tutti gli altri quello prossimo tra il borgo lacustre e la cittadina tedesca situata nella regione dell’Assia.

L’incontro, in programma in Germania dal 25 al 29 aprile, è infatti frutto di un progetto che, classificandosi al primo posto, ha ottenuto il prestigioso e sostanzioso sussidio del “Premio dei Presidenti”, istituito da Mattarella e Steinmeier per valorizzare e sostenere fra i Comuni italiani e tedeschi forme innovative di gemellaggio, che sviluppino i temi della sostenibilità e dell’impegno civico, in particolare delle giovani generazioni.

Per questo, nello scambio imminente sono coinvolti i giovani del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e gli allievi della Scuola di Musica della Banda di Passignano, che svolgeranno delle attività, rispettivamente, con il CCRR e la Big Band di Eltville. Parteciperà al gemellaggio anche l’associazione Kora, che si caratterizza per affrontare le tematiche della sostenibilità in modo ludico.

Eltville, d’altra parte, porta avanti specifiche azioni per ciascun obiettivo dell’Agenda 2030, tanto da essersi meritata nel 2021 il premio, riservato ai piccoli comuni, di città più sostenibile in Germania. Le due realtà, dunque, si confronteranno su queste tematiche, fornendo e traendo spunti reciproci.

“D’altronde c’è più da imparare nelle differenze che nelle somiglianze”, dichiara Cristiana Licheri, Co-presidente del PEP (l’associazione tedesca per il gemellaggio), segretaria della Pro Loco di Passignano nonché principale artefice del vincente progetto.

“Il tutto – fa notare l’Amministrazione comunale di Passignano – nella cornice di giorni storici significativi, con l’intento di veicolare un messaggio riconciliante di libertà e fratellanza, nell’ottica dei due Presidenti che si stringono la mano”.

Accomunate da diverse analogie, prima fra tutte la benefica presenza dell’acqua, le due comunità hanno iniziato a sviluppare i primi rapporti negli anni ’90, culminando nella formalizzazione del gemellaggio nel 2006.

Da allora gli scambi tra Passignano e Eltville am Rhein sono proseguiti, potendo contare anche su finanziamenti dell’Unione Europea.

La notizia del prossimo incontro tra le due cittadine viene fornita dagli studenti della III A della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Dalmazio Birago di Passignano, che si è occupata dell’argomento lavorando ad un progetto sulla scrittura, in particolare giornalistica.

