Dal nostro inviato speciale GILBERTO SCALABRINI

Fotoservizio di Lucia Smurra

Santa Maria degli Angeli (Assisi), 21 aprile 2024 – Preparatevi a immergervi in un vortice di emozioni e colori, perché il Palio del Cupolone è pronto a trasportarvi nel cuore pulsante dell’800 a Santa Maria degli Angeli!

Questa kermesse storica, cresciuta a ritmo vertiginoso, trasforma la parola “festa” in un incantesimo che risuona nei Rioni Fornaci, Ponte Rosso e Del Campo.

I volontari sono già alacremente al lavoro, tessendo la trama di scenari mozzafiato, sfilate spettacolari e giochi avvincenti, pronti a contendersi il palio nel prossimo mese di giugno.

Ma dietro le quinte c’è anche un team straordinario, guidato dal carismatico Presidente dell’Ente, Moreno Massucci, con la preziosa collaborazione del suo vice Pietro Tosti, del dinamico segretario Pietro Mariottini, del meticoloso tesoriere Francesco Chioccioni e dei saggi consiglieri Roberto Catanossi, Giorgio Strada, Daniele Fucili, Mauro Baglioni, Gianluca Bartolucci, Marta Busti, Massimo Pizziconi e Federica Pozzoli.

Sono tutti volontari animati da una passione contagiosa, che costituisce l’anima pulsante dell’Ente. Grazie a questa straordinaria forza umana, la macchina organizzativa, sempre più esigente, prende vita e coinvolge persone di talento, tra cui la brillante direttrice artistica, Susanna Turati.

Questo pomeriggio, nel sontuoso palazzo del Capitano del Perdono, è stato presentato il visual 2024, un’opera magistrale creata da Daniele Benincasa.

Il tema dell’illustrazione, come ha spiegato l’autore, è la riscoperta della bellezza della vita a Santa Maria degli Angeli, vista dagli occhi di un pellegrino che contempla il luogo con nuova meraviglia, ricco di storia, sacralità, bellezza e vitalità cittadina.

E che vitalità! Nel XIX secolo, la città, un tempo poverissima e priva di attività commerciale o industriale, ha conosciuto una rinascita straordinaria dopo il ritrovamento dei corpi di San Francesco e Santa Chiara nel 1818. Da allora, Santa Maria degli Angeli è diventata una meta imprescindibile per i pellegrini, dando impulso agli scambi economici grazie alla rinomata Fiera del Perdono, che ha attirato mercanti, curiosi e viandanti da ogni parte.

Il visual 2024 ha l’arduo compito di catturare l’essenza di questo evento straordinario attraverso un’immagine pubblicitaria. Benincasa e il suo team hanno optato per uno stile moderno, utilizzando colori vivaci e forme dinamiche per ravvivare la rievocazione storica, mentre richiamano al contempo l’atmosfera del perdono storico con una palette e un font accattivanti.

Il risultato è semplicemente stupefacente, come sottolineato dall’entusiasta assessore alla cultura del comune di Assisi, Veronica Cavallucci, che ha annunciato un piccolo ma significativo contributo finanziario da parte della Giunta ai Rioni. Con 500 Euro a testa, potranno arricchire ulteriormente i loro progetti, alimentando l’incanto di questa straordinaria festa.

Ma quanto costa davvero J’Angeli 800? Il Presidente Moreno Massucci ci rivela che sono necessari oltre 120mila Euro per orchestrare cortei, scene, giochi ed eventi gastronomici. E proprio la gastronomia, con la sua taverna che offrirà cibo delizioso a prezzi accessibili, si rivelerà una fonte preziosa per garantire il futuro di questa manifestazione straordinaria.

Il volontariato è il cuore pulsante di tutto ciò: lavoro, sacrificio, e un impegno instancabile senza alcuna ricompensa se non la gioia di contribuire. Anche se significa rinunciare al proprio tempo libero e, forse, incappare in qualche piccolo dissapore familiare quando si fanno le ore piccole.

In ogni Rione, ci sono dedizione, consapevolezza e impegno per portare a compimento questa straordinaria avventura. Il Palio del Cupolone, figlio più piccolo delle più antiche rievocazioni storiche della Regione, sta già dando i suoi frutti, emergendo come la festa più giovane ma anche la più vibrante dell’Umbria.

A Giugno ci attendopno storie avvincenti e spettacoli mozzafiato! Come ci assicura Pietro Mariottini, sottolineando che ogni momento sarà magico e indimenticabile, perché il teatro ha il potere di trasportarci in mondi fantastici.

Come diceva William Shakespeare, “i personaggi sono fatti della materia di cui sono fatti i sogni“. E queste storie trasformeranno la piazza di Santa Maria degli Angeli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ci faranno ridere, piangere e sognare, nutrendo il nostro cuore e il nostro spirito.

