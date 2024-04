Perugia, 21 aprile 2024 – La comunicazione è un terreno fertile per l’agricoltura, uno strumento di crescita e valorizzazione del settore primario.

Proprio per questo all’interno del Festival Internazionale del Giornalismo – nella cornice della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia – si è svolta la premiazione della seconda edizione di RuralCiak, il concorso che seleziona le migliori le produzioni video dell’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale delle Regioni e Province autonome italiane. Un’occasione per confrontarsi sulle possibilità e gli strumenti che informazione e comunicazione offrono al mondo rurale per promuovere la conoscenza dei territori dove l’attività agricola riesce a valorizzare paesaggio e ambiente.

Obiettivo di Rural Ciak, poi, è anche quello di dare evidenza agli interventi realizzati grazie ai fondi comunitari per lo sviluppo rurale, il loro impiego e i risultati delle politiche europee che sostengono quotidianamente gli agricoltori.

Ad organizzare l’evento perugino, anche quest’anno, l’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria insieme al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Franco Garofalo, Autorità di Gestione della Regione Umbria, che ha spiegato come Rural Ciak sia un importante “modo di raccontare e valorizzare le bellezze dei nostri territori attraverso allo sviluppo di chi ci vive e lavora. Il tema che abbiamo scelto quest’anno è come comunicare, nell’ambito dello sviluppo rurale, le bellezze dei nostri territori, una particolarità che viene sostenuta dalle politiche per sviluppo rurale.

In questi anni abbiamo attivato numerosi interventi che finanziano il recupero e la valorizzazione del paesaggio. Questo tipo di azioni sono importanti per sostenere piccoli borghi e comuni e dare forza allo sviluppo territoriale, elemento fondamentale per chi vive e lavora in queste realtà”.

Dopo il successo della prima edizione del 2023, in cui a trionfare erano state le Regioni Sardegna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, venerdì 19 aprile sono state annunciate le Regioni vincitrici del concorso scelte, ad insindacabile giudizio, da una giuria tecnica di qualità di altissimo profilo costituita da professionisti del cinema/regia, del mondo dell’informazione e delle istituzioni UE. Tra le novità di questa seconda edizione di RuralCiak le 3 categorie di partecipazione (Educational e tutorial – Spot e video emozionali – Storytelling) e l’istituzione del premio RuralCiak giovani assegnato da studenti provenienti da Università distribuite in tutta Italia.

Dodici le Regioni italiane candidate a RuralCiak II (Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia, Veneto, Abruzzo, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Toscana, Emilia Romagna) per un totale di 19 video ricevuti. Si tratta di produzioni realizzate dalle Autorità di Gestione regionali per promuovere le politiche di sviluppo rurale.

I vincitori. La proclamazione dei vincitori è iniziata con l’annuncio del premio RuralCiak giovani che è andato alla Regione Abruzzo con il video dal titolo “Abruzzo, terra fertile”. Il premio per la categoria Educational e Tutorial è andato alla Regione Veneto con il video “Risparmio d’acqua in agricoltura.

I risultati del PSR Veneto 2014-2022”; il premio per la categoria Spot e video emozionali è andato alla Regione Lazio con il video “Regione Lazio: seminiamo opportunità, coltiviamo le tue idee”; il premio per la categoria Storytelling se l’è aggiudicato la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il video “Sostenibilità ambientale: Friuli Venezia Giulia guarda al futuro con i fondi europei”; menzione speciale alla Regione autonoma della Sardegna per il video “#metasardegna – Una terra inaspettata”, seconda menzione per la Regione Toscana con il video “Donne in agricoltura”.

