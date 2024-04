L’ideazione è di Nyla van Ingen. L’appuntamento sarà sabato 27 aprile al Giro della Rocca dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Spoleto, 23 aprile 2024 – Per festeggiare la ricorrenza della Liberazione d’Italia, la Città di Spoleto ha il piacere di invitarvi a partecipare numerosi al progetto sonoro “libertà batte nel cuore”, ideato e curato dall’artista Nyla van Ingen, con la collaborazione di Franco Troiani e con le preziose adesioni in progress di numerosi altri artisti/musicisti.

Sono invitati a partecipare “tamburieri”, batteristi e tutti quelli che spontaneamente si volessero presentare con tamburi o altri strumenti a percussione per unirsi ad una cinta ideale lungo il Giro della Rocca Albornoz (a 360 gradi) e condividere questo progetto d’improvvisazione sonora collettiva che si svolgerà nella serata di sabato 27 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Il tamburo è uno strumento da sempre e dappertutto usato per comunicare, anche per unire le persone, come spesso nella danza, in battaglia, nella protesta o in altre celebrazioni. Universale richiamo del popolo all’essenza che lo tiene unito: al sentimento, alla nostra umanità, al battito del cuore. Il suono volerà nell’aria e si espanderà per i vicoli del centro storico così come per le colline intorno a Spoleto.

La Rocca Albornoz e il Giro della Rocca saranno comunque accessibili ai pedoni ma, anche senza assistere alla spettacolare performance dei “tamburieri” con i loro strumenti, abitanti e turisti potranno ascoltare il suono ritmato che nell’arco di due ore mirabilmente invaderà tutta la Città.

libertà batte nel cuore è un invito alla danza, al festeggiamento, ma soprattutto un invito a contemplare la preziosa libertà ottenuta attraverso la costanza e i sacrifici di quanti hanno lottato per l’Italia e di quelli che ancora nel mondo continuano a lottare per la libertà.

‘La natura del progetto è basata sulla presenza di numerose persone’ / libertà batte nel cuore un’esperienza unica, aperta a tutti, tutti possono partecipare con strumenti a percussione, insieme possiamo fare qualcosa di magico!

Info / Nyla van Ingen: libertabattenelcuore@gmail.com ( per particolari modalità di adesioni o informazioni più dettagliate, rivolgersi al n° tel. 334 775 17 21 )

