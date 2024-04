Amelia, 27 aprile 2024 – I Carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia, nel pomeriggio di lunedì, hanno tratto in arresto un 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità dell’amerino, in esecuzione di un ordine di sospensione della misura attenuata emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto.

L’uomo, sottoposto a misura cautelare per tentata estorsione ed atti persecutori, commessi a fine 2022 in Basilicata, regione di cui è originario, ha mostrato minor impegno nel proprio percorso terapeutico: per lui si sono così aperte le porte del carcere di Terni.

(5)