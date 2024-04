Il 2 maggio Tourné porta sul palco la tappa umbra del nuovo tour di Levante. In scena i brani che hanno segnato i primi dieci anni di carriera della poliedrica artista italiana

Assisi, 30 aprile 2024 – Prosegue il tour di Levante “Live nei teatri” che sta portando la cantautrice, autrice e scrittrice in giro per i maggiori teatri italiani (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti) che il prossimo 2 maggio alle 21 farà tappa anche al teatro Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Assisi. (foto Kimberly Ross)

Dopo il grande successo dello show unico all’Arena di Verona dello scorso settembre, Levante sta salendo sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani accompagnata dalla sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) offrendo al suo pubblico uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali dell’Arena in un abito rinnovato che, come solo in teatro può accadere, permette un contatto più stretto, intimo e accogliente.

Insieme alle immancabili hit live, la cantautrice propone anche qualche perla che manca in scaletta da tanto. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale.

Il teatro è la casa dove Claudia Lagona (questo il vero nome di Levante) sta dando voce all’ultimo album “Opera Futura” e ripercorre insieme al pubblico anni di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione dei suoi 5 dischi (“Manuale distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017 e “Magmamemoria” 2019), canzoni che hanno costellato la sua strada alternandosi alla scrittura dei suoi 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021), colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.

La stagione Tourné 2023/2024 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

