La città ricorda Valter Baldaccini: una vita dedicata al servizio del bene comune e al Valore più importante: la pace

Foligno, 4 maggio 2024 – Oggi, 4 maggio 2024, ricorre il decimo anno dal passaggio a vita eterna di Valter Baldaccini, Fondatore di UMBRAGROUP. L’ Ing. Baldaccini è stato un uomo al costante servizio del bene comune, con i suoi Valori e con le sue idee ha ispirato e continua ad ispirare ancora oggi le azioni dell’azienda. Non soltanto a livello di business, ma soprattutto nei confronti della comunità allargata, che ha ricoperto un ruolo centrale nella sua vita.

Valter Baldaccini come uomo, ancora prima che come imprenditore, ha sempre fatto propri dei concetti fondamentali: l’importanza delle relazioni, siano esse commerciali o tra colleghi, l’imprescindibile rispetto per l’altro, l’idea di un business legato all’economia del noi, per cui la ricchezza va ridistribuita tra i molti. Con il suo pensiero e le sue azioni è stato un esempio nel seminare il valore della pace.

Nasce così VALTER BALDACCINI: CULTIVATING A MORE PEACEFUL WORLD. Il titolo che accompagnerà UMBRAGROUP per tutto il 2024 e che racchiude al suo interno alcune iniziative volute per onorare Valter Baldaccini, sottolineandone la sua personalità sia a livello professionale che nella vita privata.

È proprio dalle parole dell’Ing. Baldaccini, tratte dal libro “Valter Baldaccini: imprenditore illuminato al servizio del bene comune. La raccolta degli scritti e dei discorsi”, edito da Franco Angeli e curato dalla Fondazione Valter Baldaccini, che raccogliamo il pensiero cardine che ha ispirato le iniziative del 2024 di UMBRAGROUP:

“Converrete con me che un solo augurio si impone al di sopra degli altri: possa iniziare un’età nuova in cui l’umanità trovi finalmente quella pace che è il valore sul quale si innestano gli altri, perché la pace significa vita, crescita, ricerca del miglioramento nei rapporti col prossimo e nei rapporti tra i popoli.

Nella pace veramente l’uomo può diventare il centro di ogni attività, non solo per quanto fa o produce, ma anche in vista degli scopi per cui si impegna a tutti i livelli. […] l’auspicio è che con il nostro lavoro possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita […] e che l’impegno degli studiosi sia sempre rivolto al bene dell’uomo”. Valter Baldaccini, “Noi UMBRA” dicembre 1999.

