Il tema su cui dovranno cimentarsi gli chef dei Rioni per questa edizione sarà la “cacciagione”, ovviamente, declinata nelle ricette del 600’

Foligno, 3 giugno 2024 – Partirà oggi, lunedì 3 giugno, l’edizione 2024 del “Gareggiare dei Convivi”. I dieci Rioni, cinque a giugno e cinque a settembre, si sfideranno, nuovamente, nell’affascinate riproposizione di un fastoso banchetto barocco.

Quest’appuntamento non solo rappresenta un importante momento aggregativo all’interno delle contrade ma, per l’accuratezza della ricerca storica e lo splendore degli allestimenti, è diventato il fiore all’occhiello della nostra manifestazione e il suo biglietto da visita più apprezzato. Il tema su cui dovranno cimentarsi gli chef dei Rioni per questa edizione sarà la “cacciagione”, ovviamente, declinata nelle ricette del 600’. La giuria sarà presieduta da Giancarlo Malacarne, storico e giornalista, direttore della rivista “Civiltà Mantovana”, autore di numerose pubblicazioni come “Sulla Mensa del Principe.

Alimentazione e Banchetti alla Corte dei Gonzaga”. Gli altri componenti della giuria saranno Piergiorgio Angelini, scrittore e ricercatore nel campo dell’enogastronomia, è stato vice presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier nonché direttore del Centro Studi Marche dell’Accademia Italiana della Cucina” e Marco Servili, sommelier professionista e degustatore ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier.

Ad aprire la competizione sarà il Rione Morlupo. Gli altri Rioni che si sfideranno nell’edizione di giugno sono il Rione Croce Bianca martedì 4, Il Rione Contrastanga mercoledì 5, il Rione Ammanniti lunedì 10 e il Rione Cassero martedì 11. Tutti i Rioni allestiranno il proprio “convivio” presso l’Auditorium di Santa Caterina.

Anche per questa edizione ci sarà la possibilità per tutti di poter partecipare alle serate acquistando un biglietto presso il Rione interessato.

