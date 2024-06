Il campo di basket dei Salesiani cambia volto grazie al lavoro svolto dai ragazzi della Black Mamba Association

Gualdo Tadino , 17 giugno 2024 -Gualdo Tadino ed il Basket un connubio che si fortifica. Venerdì 21 giugno si terrà, infatti, l’inaugurazione del nuovissimo campetto dell’Oratorio dei Salesiani, ribattezzato Kobe Dome! Un campo che cambierà completamente look grazie al lavoro svolto dai ragazzi del Black Mamba Association che hanno ridipinto il rettangolo di gioco.

La pregevole iniziativa ha visto il Patrocinio e la collaborazione attiva tra il Comune di Gualdo Tadino, che ha sostenuto le spese dei materiali e delle pitture per il campo, e la Black Mamba Association, che con i suoi ragazzi si è occupata di realizzare una nuova veste grafica del campo.

Un campetto storico, rinnovato completamente, con i colori gialloviola dei Lakers, che ospiterà gli eventi della Black Mamba Association.

Per l’evento di venerdi 21 giugno dalle ore 18.30, aperto a tutta la comunità, ci sarà un rinfresco offerto dall’associazione, accompagnato da musica varia.

Saranno ospiti, oltre che le autorità del Comune di Gualdo Tadino, anche i ragazzi della società di basket in carrozzina Superteam Libertas Perugia. Successivamente il campo sarà disponibile per tutti i ragazzi (e non solo) che vorranno giocare e fare due tiri.

