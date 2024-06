Perugia, 23 giugno 2024 – Questa mattina, alle porte dell’Umbria, la Perugia-Bettolle è stata teatro di un grave incidente stradale. Erano circa le 8:45 quando, tra le uscite di Petraia e Cortona, due auto si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento di due persone.

L’incidente ha coinvolto due vetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto immediatamente l’elicottero del 118 con il personale sanitario a bordo.

Uno dei feriti, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico Careggi di Firenze. L’altra persona coinvolta, una donna di 45 anni, è stata invece trasferita all’ospedale Fratta di Cortona.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con code e rallentamenti lungo il tratto interessato. Le autorità hanno lavorato per diverse ore al fine di ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Ieri, in un altro grave incidente avvenuto sulla Flaminia Nuova, all’altezza dello svincolo di Gaifana, in direzione Gualdo Tadino, nello scontro frontale è rimasta vittima Catia Calisti, una donna di 57 anni. Ferite gravemente altre due persone.

Catia Calisti, molto conosciuta a Gualdo Tadino per la sua carriera di cantante di successo, aveva partecipato a “Fantastico 6” con Pippo Baudo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Gaifana, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Le altre due persone ferite sono madre e figlia, residenti a Roma. La madre, una donna di 70 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, mentre la figlia, di 49 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Foligno. Entrambe sono in gravi condizioni a causa dei politraumi subiti.

Questi tragici eventi sottolineano l’importanza della prudenza alla guida e il continuo impegno delle autorità nel garantire la sicurezza stradale. La comunità di Gualdo Tadino, intanto, piange la perdita di una figura amata e rispettata come Catia Calisti, mentre si stringe attorno ai feriti nella speranza di una pronta guarigione.

In un periodo in cui gli incidenti stradali sembrano essere all’ordine del giorno, è fondamentale ricordare l’importanza della sicurezza e della prudenza alla guida. Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche degli incidenti e prevenire ulteriori tragedie sulle nostre strade.

