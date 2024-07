Spoleto, 21 luglio 2024 – La tranquilla cittadina di Spoleto è stata scossa da un brutale omicidio avvenuto in via ” Giugno, nel quartiere di Casette. Stefano Bartoli, un giovane di 28 anni, è stato trovato senza vita questa mattina, vittima di un accoltellamento avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri. Il corpo senza vita di Stefano è stato rinvenuto in strada, dove sembra abbia cercato disperatamente aiuto, suonando forse al citofono di una casa vicina prima di collassare a causa delle gravi ferite.

Le circostanze esatte dell’aggressione restano ancora avvolte nel mistero: potrebbe essere avvenuta all’aperto o all’interno dell’abitazione dell’assassino. Le autorità hanno fermato un uomo di 42 anni, un cittadino straniero, sospettato di essere l’autore del delitto. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori. L’uomo, che vive con la madre, è noto in zona per la sua dipendenza da alcol ed è disoccupato.

Le forze dell’ordine, sotto la guida della Procura spoletina, stanno lavorando alacremente per fare chiarezza su quanto accaduto. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata recuperata e sequestrata. Tuttavia, il movente dell’omicidio rimane ancora sconosciuto.

Il quartiere di Casette è sotto shock e l’intera comunità spoletina è in attesa di risposte, sperando che la giustizia possa presto fare luce su questo tragico evento. Nel frattempo, l’inchiesta prosegue con l’obiettivo di ricostruire ogni dettaglio della drammatica notte che ha strappato via la giovane vita di Stefano Bartoli. (Foto di repertorio)

