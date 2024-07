Dal panel sulla sostenibilità alla Bibiloteca Sperelliana al concerto di Massimo Silverio a palazzo Ducale

Gubbio, 24 luglio 2024 – Doppio appuntamento domani (25 luglio) a Gubbio con l’ottava edizione di Suoni Controvento, festival di arti performative promosso da Associazione umbra della canzone e della musica d’autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni. (Nella foto di Riccardo Carpanese, Massimo Silverio)

Si inizia alle 18 alla Biblioteca Sperelliana con il secondo panel, dopo quello sulla disabilità, del nuovo progetto Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale “Sostenibilità e transizione green, ripartendo dai territori” sarà quindi uno dei quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale, con l’obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti.

Introduce Roberto Natale (direttore Rai per la Sostenibilità – ESG), intervengono Roberto Morroni (assessore Sviluppo rurale e vicepresidente Giunta regionale dell’Umbria), Roberto Della Seta (già presidente di Legambiente), Isabella Malagoli (Ad Hera comm Spa), Michela Sciurpa (amministratore unico Sviluppumbria), Benedetta Pioppi (presidente Evaltech), Chiara Biscarini (co-chair of Unesco Chair on Water Resources Management and Colture), Andrea Farinet (presidente Pubblicità Progresso).

Tema cruciale dell’incontro sarà il benessere della regione Umbria e dell’ambiente. Un panel per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso le fonti rinnovabili. Capire come essere più efficienti con le nostre energie e pronti per la transizione ecologica. Si affronteranno tanti argomenti, ponendo l’attenzione ad una maggior giustizia ambientale, climatica e sociale. Ci sarà anche Marco Tarascio, in arte “Moby Dick”, artista e pioniere di una rivoluzione visiva sull’etica ambientale e sulla salvaguardia della fauna a rischio di estinzione. Al termine del dibattito ci sarà un piccolo aperitivo.

Alle 21.15 sempre a palazzo Ducale di Gubbio si va sulle note di “Hrudja” con Massimo Silverio, autore e musicista nato e cresciuto a Cercivento nel cuore della regione storico-geografica della Carnia, che scrive e canta nella sua lingua nativa, il “cjarniel”, lingua minoritaria delle Alpi Carniche. Fra il fascino della terra di confine e la tradizione di un idioma antico, Silverio forma il suo personalissimo linguaggio fatto di poesia e suoni che si mescolano tra classico e contemporaneo, popolare e colto, acustico, elettroacustico ed elettronico.

L’artista porterà con sé le note di “Hrudja” lavoro di contrasti, di silenzi pieni di suono che esulano dai confini di un genere musicale, accolto all’unanimità come uno dei migliori dischi italiani del 2023. “Hrudja” è l’antenato longobardo della parola “Grusa” che in friulano indica la crosta che si crea quando si rimargina una ferita, metafora di rinascita e guarigione ma anche di stemma, ricordo di qualcosa che sta scomparendo. In scena con Silverio (vocals, guitars, cello), anche Nicholas Remondino (prepared drum), Manuel Volpe (bass synth, organo, sampler) e Matteo Rizzo (sound engineer). Prevendite su TicketItalia e Ticketone per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio

Basta un click – Tra i main partner di questa ottava edizione spicca Hera che, per l'occasione, si fa promotore di un'iniziativa molto generosa. Per tutta la durata del Festival, la multiutility offre infatti ai fruitori della rassegna l'opportunità di ricevere biglietti per gli eventi a pagamento.

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

