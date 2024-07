Conferite le pergamene e le medaglie ad Alessandro, Ivan e Ciprian. A sorpresa una targa alla preside Bianca Maria Tagliaferri che lascia la guida dell’Istituto Alberghiero di Assisi

ASSISI, 30 luglio 2024 – Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, prima della seduta di oggi pomeriggio, hanno voluto tributare un saluto affettuoso ai tre ragazzi dell’Istituto Serafico che hanno partecipato al Play the Games delle Special Olympics di Pistoia e si sono distinti classificandosi ai primi posti in varie discipline.

L’amministrazione comunale, a nome della città di Assisi, ha premiato con una pergamena e una medaglia i tre atleti che con grande entusiasmo si sono cimentati nelle gare in Toscana, e cioè Alessandro Brancale (primo classificato nel salto in lungo e primo classificato nel salto in alto), Ivan Santaniello (primo classificato nel lancio del vortex e primo classificato nei 50 metri corsa) e Ciprian Gugiuman (secondo classificato nel lancio del vortex e terzo classificato nei 50 metri corsa).

Il sindaco Stefania Proietti ha rivolto parole di plauso e di congratulazioni ai tre super campioni dell’Istituto Serafico che hanno conquistato medaglie confrontandosi con migliaia di sportivi provenienti dalle regioni del Centro Italia e piazzandosi sul podio grazie agli allenamenti intensi e continuativi che svolgono insieme allo staff tecnico.

“Si tratta di medaglie che, al di là del riconoscimento sportivo che è pure importante, – ha detto il sindaco prima delle foto di rito – rappresentano un immenso riconoscimento alle qualità di persone con disabilitò che praticano con impegno e amicizia lo sport inclusivo oltre ogni barriera fisica e mentale. Così facendo questi atleti ci danno una grande lezione di cultura del rispetto”.

Sempre nel pomeriggio il sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno voluto anche ringraziare la preside Bianca Maria Tagliaferri “per l’instancabile impegno professionale e umano profuso, con passione e generosità, nei lunghi anni al servizio della scuola, delle ragazze e dei ragazzi, che ha seguito e amato.

Per la bellezza che ha creato e condiviso. Per aver saputo generare una scuola di ascolto e accoglienza, come una grande famiglia”.

E’ stata una sorpresa perché la professoressa Tagliaferri, che da 20 anni siede nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Serafico e da quest’anno va in pensione dopo aver diretto l’Istituto Alberghiero, aveva accompagnato i ragazzi che sono stati premiati per le medaglie conquistate al Play the Games delle Special Olympics di Pistoia.

