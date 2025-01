Proseguono gli incontri internazionali di promozione con gli Istituti italiani di cultura all’estero Un’importante occasione di valorizzazione della storia e dell’evoluzione dell’educazione artistica e del design

Perugia, 11 gen. 2025 – Prosegue intensamente l’opera di valorizzazione e di promozione dell’offerta formativa dell’Accademia di Belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia a livello internazionale, in collaborazione con gli Istituti di cultura all’estero. Dopo Tokyo, si prosegue ora con Londra, onorati di aver nel frattempo ricevuto anche da parte del Ministero degli esteri una nota di plauso per questa iniziativa, che consolida la possibilità di estendere l’azione di promozione dell’offerta formativa dell’Accademia, anche in altri istituti di cultura italiani nel mondo.

L’appuntamento in programma per mercoledì 15 gennaio all’Istituto italiano di cultura di Londra in occasione dell’iniziativa “DESIRE – Italian Design Renaissance”, rappresenta una giornata di studi dedicata alla storia e all’evoluzione dell’educazione artistica e del design. Per riflettere sul ruolo delle Accademie d’arte italiane, dalla loro fondazione nel XVI secolo fino all’attuale panorama globale, evidenziando l’impegno dell’Accademia di Perugia nel promuovere una visione innovativa e internazionale, intrapresa negli ultimi anni con la direzione della D’Acchille.

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di presentazione al pubblico londinese del nostro nuovo corso dottorale in Design delle identità che è un corso aperto anche all’utenza internazionale – sottolinea la Direttrice – ed è per questo che la piazza di Londra appare come una delle più appetibili, poiché i corsi di questo genere, come appunto quello di Design e di Communication design, a Londra sono tra i migliori del mondo.

Pensare che alcuni studenti possano decidere di specializzarsi o di svolgere il proprio dottorato di ricerca a Perugia è per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto è una azione che si inserisce nella più ampia logica di promozione internazionale dell’Accademia di Perugia, perché Perugia è una città internazionale”.

Una attività di promozione che dopo “l’avallo del ministero dell’Università del Ministero degli esteri e anche dell’Istituto di cultura italiano – evidenzia ancora D’Acchille – ci convincono che questo tipo di iniziative sono molto importanti, in linea con quelle portate avanti anche da altre accademie sul territorio nazionale che si stanno muovendo in questa direzione, ossia quella della promozione dell’arte e degli studi all’interno degli Istituti italiani di cultura che guardano con particolare favore proprio la collaborazione con gli istituti di formazione. Un circolo virtuoso del quale noi siamo orgogliosi di far parte”.

Il programma della giornata di studi. L’iniziativa, volta a promuovere l’eccellenza dell’Accademia perugina e del design italiano, prevede un programma suddiviso in due sessioni: nella mattinata si terrà il dibattito sull’evoluzione dell’insegnamento delle arti visive e applicate, con un focus sulle connessioni tra formazione artistica, mercato dell’arte e società contemporanea.

Nel pomeriggio, la presentazione del nuovo ciclo di studi dottorali in “Design delle Identità” e annuncio della nascita di TYPER, un centro di ricerca internazionale sulla tipografia e il type design, che ambisce a diventare un punto di riferimento per innovazione e creatività.

Ad intervenire, dopo i saluti istituzionali di Francesco Bongarrà, direttore dell’Istituto italiano di cultura a Londra, e di Tiziana D’Acchille, direttrice dell’Accademia di Perugia alla quale sono affidate anche le conclusioni, e di alcuni rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, saranno alcuni docenti della “Vannucci” e il designer Radim Pesko.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi attraverso il sito dell’Istituto italiano di cultura di Londra.

