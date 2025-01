Perugia, 20 gen. 2025 – Un vero successo quello conseguito dal movimento delle arti marziali federali FIJLKAM con il ‘Premio Giaverina 2024’, giunto alla sesta edizione e che ha visto salire sul palco dei premiati centoottanta eccellenze umbre tra atleti tecnici e dirigenti.

Nella splendida cornice della Sala dei Notari, gremita in ogni posto, la cerimonia guidata dal Presidente Regionale Andrea Arena è iniziata con un ricordo al maestro Ernesto Giaverina, ‘maestro dei maestri’ figura emblematica del movimento umbro seguito da un filmato per salutare il giovane judoka ternano Nicholas Colombini scomparso da poco.

Un importante riconoscimento è andato al Coni Umbria, al Comune di Perugia e al Comune di Terni che nel quadriennio olimpico 2020-24, flagellato dal Covid, sono stati un punto di riferimento per le arti marziali federali per l’appoggio puntuale e costante in tutti gli eventi o manifestazioni organizzate.

Il premio per ‘Atleta dell’anno’ é stato assegnato a: Alessandro Bicorgni (Poeti del Judo), Adele Ceccarelli (Clt, Lotta), Ettore Mostarda (Fitness Terni, Karate), Silvia Guarducci (La Dolce Arte, Jujitsu).

Un altro riconoscimento per le eccellenze umbre, il ‘Premio Umbria Olimpica’ ha visto salire alla ribalta:

Paolo Camanni Dongdong (partecipazione alle Paraolimpiadi di Parigi), Jonathan Molfino (pluricampione mondiale di Lotta), Asia Pergolesi, Emanuel Romagnoli, Samuele Ruffini (successi in campo internazionale).

Le borse di studio del premio ‘Campioni a Scuola’ sono state assegnate a:

Annalisa Massoli (Judo), Nicolo’ Campomaggi (Judo), Francesco Pitotti (Lotta), Federico Binaglia (Karate), Filippo Fanini (JuJitsu).

Con il contributo ‘Premio Giovani’ si é voluto dare evidenza a quei Club che hanno tesserato un maggior numero di ragazzi nell’età preagonistica proprio per sottolineare la valenza dello sport in età giovanile. Premiati:

Judo Kodokan Gubbio, Accademia Foligno, Yamaguchi Karate, Club La Dolce Arte, Sestito Accademy of Martial Art.

Quest’anno il ‘Premio Amici’ é andato a Polisportiva Ternana e Virtus Buonconvento, due associazioni che si sono dimostrate vicine al movimento umbro con importanti collaborazioni nell’ultima stagione sportiva.

Il premio alla carriera é andata al Judo Club Deruta del mitico maestro Peppe Guiducci che nel 2024 ha compiuto sessanta anni di attività, invitato a ritirare il riconoscimento insieme al tecnico Celestino Magnini insignito Maestro Benemerito.

Il ‘Premio Speciale’ per chi si è distinto con il proprio operato è andato:

Judo: Walter Binucci, Dario Dionisi, Piergiorgio Magri, Augusto Mariotti;

Lotta: Eleonora Federici, Alvaro Fontanella, Nicola Gradassi;

Karate: Enrico Tempesta, Guido Politini;

Jujitsu: Pompilio Attili, Lorenzo Armino.

Nota curiosa della manifestazione la consegna della cintura ‘bianco-gialla’ ai due assessori allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, e del Comune di Terni, Marco Schenardi.

Il Presidente Andrea Arena “Normalmente le autorità vengono insignite con la ‘cintura nera ad honorem’ ma, scherzosamente, noi non siamo abituati a regalare nulla. Per diversi aspetti i due Assessori si affacciano per la prima volta in questa avventura politica sportiva e, come avviene nel nostro mondo, ogni step deve essere conquistato e meritato con l’operato quindi siamo certi che nelle prossime edizioni ci rivedremo e la cintura cambierà colore”

Prosegue il Presidente regionale “Quella di oggi é stata una vera festa della nostra famiglia, con il supporto dei miei compagni di viaggio Robertino Camilli, Judo, Luciano Pierini, Lotta, Gianluca Guazzaroni, Karate e le rispettive consulte di settore siamo riusciti a creare e mantenere un clima di collaborazione ideale per poter puntare in alto.

Ne sono dimostrazione i tanti campioni in campo nazionale ed internazionale ma anche l’apprezzamento delle Istituzioni scolastiche con gli interventi delle nostre discipline a scuola dove, oltre all’aspetto puramente sportivo, vengono insegnate quelle regole e quei valori indispensabili per formare un buono studente, un buon professionista, un buon cittadino.

Il Covid ha flagellato gli sport da contatto con eventi bloccati e con i tecnici in palestra alle prese con metro e spruzzini. Tutti vedevano la fine certa per i nostri sport ma come spesso accade, attraverso i nostri valori e professionalità, siamo riusciti a ripartire ed oggi abbiamo numeri maggiori delle stagioni pre-Covid. Questo é un vero successo che va accreditato ai nostri tecnici e dirigenti ma anche alla famiglie che hanno creduto e credono in noi. Con il sorriso possiamo davvero cambiare il mondo”.

Aurelio Forcignanò vicepresidente del Coni “E’ piacere immenso poter partecipare a queste manifestazioni dove traspira tanta energia positiva, gran volano per lo sport in genere. Uno spettacolo nello spettacolo é stato anche riuscire a terminare una premiazione con centottanta premiati addirittura in anticipo sull’orario previsto, una magia delle arti marziali”.

Parla Pierluigi Vossi, Assessore allo Sport del Comune di Perugia: “L’importanza dello Sport ora é sancita anche dalla Costituzione ma é fondamentale mettere in pratica tutto questo, noi, come Istituzioni ci impegniamo quotidianamente affinché ciò si possa concretizzare e realizzare per lo sport del nostro territorio. Il movimento delle arti marziali federali é davvero un fiore all’occhiello nel panorama sportivo umbro ed oggi ne abbiamo ulteriore testimonianza.”

Elenco dei premiati

Umbria d’ORO

Judo:

Bicorgni Alessandro

Faraone Federica

Fava Tommaso

Massoli Annalisa

Picchi Gianluca

Lotta:

Bianconi Giovanni

Borici Riccardo

Ceccarelli Adele

Cesarini Francesco

Della vedova Alice

Lausi Lorenzo

Lupparelli Angelo

Molfino Jonathan

Rosati Francesco

Rosignoli Nicola Maria

JuJitsu:

Benedetti Luna

Rosi Gabriele

Karate

Bennati Giulia

Binaglia Federico

Bosetti Giulio

Cristache c. ANDREEA

Fuso Veronica

Magrini Eva

Mostarda Ettore

Pazzaglia Anita

Umbria d’ARGENTO

Judo

Cascelli Lorenzo

De Matteo Diego

Desideri Jacopo

Manganelli Marco

Vitali Samuele

Lotta

Amadio Clay

Barboni Alessandro

Borici Amarildo

Chunga Carreno Jose’ A.

Ciotti Walter

Dirani Adam

Federici Eleonora

Gaggiano Lukas Allan

Gaggioli Simone

Martinelli Mattia

Mosquera Lenin

Nocentini Federico

Perrotta Gaetanao M.

Pitotti Francesco

Quintana Martinez Luis E.

Trentanni Matteo

Zanini Luigi

Zazzaretti Enrico

JuJitsu

Billorosso Nora

Giambenedetti Federico

Pagliaro Francesco

Karate

Coulon Aline

Belelli Roberto

Guazzaroni Alessandra

Martellini Nicholas

Rossi Francesco

Umbria di BRONZO

Judo

Balzana Michael ™

Bedori Elisa ™

Biasin Andrea ™

Calzoni Daniele

Campomaggi Nicoló

Carlini Sara ™

Cherubini Monica

Coccia Manuel

Damiani Michele ™

Fioriti Federica

Giommi Alessio ™

Loschi Katy

Meniconi Stefania ™

Niccacci Oscar ™

Panfili Alessio

Piermaria Daniele ™

Radicchi Cesare

Ragni Marco

Ronchetti Marco ™

Sciabola Daniele(tm)

Turrini Cristiano ™

Zitouni Malika

Lotta

Balzana Michael

Brizzi Filippo

Cardarelli Michele

Emili Giordano

Foltea Alexandru

Mamanveer Singh

Menta Marco

Murasecco Matteo

Paoletti Alessandro

Rotoni Federico

JuJitsu

Alessandrelli Jacopo

Chiappini Alex

Fanini Filippo

Ferramosche Betti Edoardo

Montanari Matteo

Karate

Adinolfi Giovanni

Antognozzi Giuseppe

Antognozzi Luca

Babei Mara Isabella

Belillo Nicolò

Bissoli Leone

Braccini Cristian

Brachini Leonardo

Brizi Diego

Brunetti Simone

Cappello Alessandro

Ceccarelli Vittoria

Chianella Maria Francesco

Ciai Tommaso

Cianchetti Matteo

Cicchinelli Carolina

Cosco Emma

Crasti Alessandro

D’angelo Ludovica

De simone Emanuele

Della rosa Martina

Dini Tommaso

Divarov Pietro

Fejzullah Meghi

Ferdinandi Edoardo

Fiorucci Mauel

Galletti Aurora

Gatti Vittorio

Gentili Mathias

Giuliani Jacopo

Gorovei Nicolas

Impiccini Carlo

Longo Leonardo

Marsili Mathias

Matilde Milanesi

Mercuri Sofia

Ministro Flavia

Morganti Simone

Murino Sara

Mozzillo Mattia

Pacani Sonila

Palmerini Federico

Pascucci Ilaria

Perini Thomas

Pierbattisti Riccardo

Ragani Edoardo

Regnicoli mattia

Riommi Teresa

Rossetti Giulia

Rossi Cristiano

Santori Vittoria

Sarais Sofia

Sargeni Giovanni

Sciarra Simone

Scorteccia Sofia

Sforzini Serena

Sordini Eleonora

Timofti Alessia G.

Torti Lorenzo

Treggia Giulia

Treggia Tommaso

Trivella Augusto

Zedda Francesco

Zoppetti Viola

(0)