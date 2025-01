Denunciati dai Carabinieri due uomini e due donne, tutti rumeni dimoranti a Roma, di età compresa tra i 22 ed i 25 anni

Orvieto, 20 gen. 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno deferito in stato di libertà 4 cittadini rumeni, dimoranti nella Capitale e gravati da precedenti, due uomini e due donne di età compresa tra i 22 ed i 25 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso in danno di un supermercato.

Nel pomeriggio di martedì scorso, i quattro, a bordo di un’autovettura, sono stati notati uscire dall’area di parcheggio di un esercizio commerciale di Orvieto Scalo: fermati e sottoposti a controllo, hanno giustificato la loro presenza in zona in modo assai fumoso, tanto da indurre gli operanti ad approfondire le verifiche.

Così, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti alimentari e per la cura della persona, del valore di oltre 1.000,00 €, risultati provento di furto in danno di un esercizio commerciale di grande distribuzione della zona.

Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà, oltre che la proposta all’Autorità Provinciale di P.S. per l’irrogazione del divieto di ritorno nel Comune di Orvieto.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

